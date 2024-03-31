Recep Tayyip Erdoğan, 14 Yıl Sonra İlk Kez Kemal Kılıçdaroğlu'nun Olmadığı Bir Yerel Seçime Girecek

31 Mart Pazar (bugün), tüm Türkiye oy vermek için sandıkların başına gidecek. Yerel seçim için destekledikleri partiye ve adaylara oy vermek üzere harekete geçen vatandaşların görüntülerinin yanı sıra, sosyal medyada 14 yıl sonra ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu olmadan yerel seçime giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan video gündem oldu.