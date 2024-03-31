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Recep Tayyip Erdoğan, 14 Yıl Sonra İlk Kez Kemal Kılıçdaroğlu'nun Olmadığı Bir Yerel Seçime Girecek

Recep Tayyip Erdoğan, 14 Yıl Sonra İlk Kez Kemal Kılıçdaroğlu'nun Olmadığı Bir Yerel Seçime Girecek

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Yerel Seçim
GNS
GNS - Onedio Editörü
31.03.2024 - 11:50

31 Mart Pazar (bugün), tüm Türkiye oy vermek için sandıkların başına gidecek. Yerel seçim için destekledikleri partiye ve adaylara oy vermek üzere harekete geçen vatandaşların görüntülerinin yanı sıra, sosyal medyada 14 yıl sonra ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu olmadan yerel seçime giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan video gündem oldu.

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Türkiye'nin bir süredir gündeminde yer alan 31 Mart Yerel Seçimleri, bugün 17:00 itibariyle sona erecek.

Türkiye'nin bir süredir gündeminde yer alan 31 Mart Yerel Seçimleri, bugün 17:00 itibariyle sona erecek.

Aylar süren seçim kampanyalarının ardından seçim sonuçları büyük bir sabırsızlıkla takip edilecek. Sandıklar 17:00'da kapanacak.

32 ilde 07:00'da ve diğer illerde 08:00'da başlayan oy verme işleminin ardından 17:00'da oylar, sandık görevlileri tarafından sayılmaya başlanacak.

32 ilde 07:00'da ve diğer illerde 08:00'da başlayan oy verme işleminin ardından 17:00'da oylar, sandık görevlileri tarafından sayılmaya başlanacak.

YSK tarafından yapılan açıklama doğrultusunda oy sayımı başlamasının ardından, iftar arası dahi yapılmadan sayım tamamlanacak. 'Oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiği' kararı YSK Başkanı Ahmet Yener tarafından açıklandı.

Diğer bir yandan 2024 Yerel Seçimleri'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yer aldığı ilk seçim olması da dikkat çekiyor.

Diğer bir yandan 2024 Yerel Seçimleri'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yer aldığı ilk seçim olması da dikkat çekiyor.

5 Kasım 2023'te yapılan 38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda, Özgür Özel CHP Genel Başkanı seçilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 276 oy daha fazla alan Özgür Özel, genel başkan olarak ilk seçim sürecini yaşadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise uzun yıllar ardından genel başkan görevinde olmadığı ilk seçim olacak.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise uzun yıllar ardından genel başkan görevinde olmadığı ilk seçim olacak.

Son olarak 2023 Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim sürecinde parti konusunda hakkında çıkan tüm iddialara sosyal medyadan isyan etmiş ve 'ben partimin tüm adaylarını desteklerim' demişti.

14 yıl sonra ilk kez bir seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yerel seçimde yer almayan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada hüzünlü editler yapılmasına sebep oldu.

14 yıl sonra ilk kez bir seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yerel seçimde yer almayan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada hüzünlü editler yapılmasına sebep oldu.

14 yıldır tüm yerel seçimlerde karşı karşıya olan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar sonra bu seçimde ayrı düşmesi gündeme getirildi.

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İşte 14 yılın ardından "Ağlama, beni de ağlatırsın" editli seçim:

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ZrDeli

ne kadar üzüldüm tahmin edemezsiniz. kk gidince Tayyip yandaşını kaybetti. belki de o yüzden son seçimim dedi. artık kazanamayacak

Pelda Yalçın

Darısı yanındakinin başına.

Emel

Darısı önce Tayyip’in başına ve yıllar boyunca kimler koltukları işgal ediyorsa hepsinin başına.