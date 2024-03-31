Recep Tayyip Erdoğan, 14 Yıl Sonra İlk Kez Kemal Kılıçdaroğlu'nun Olmadığı Bir Yerel Seçime Girecek
Recep Tayyip Erdoğan, 14 Yıl Sonra İlk Kez Kemal Kılıçdaroğlu'nun Olmadığı Bir Yerel Seçime Girecek
31 Mart Pazar (bugün), tüm Türkiye oy vermek için sandıkların başına gidecek. Yerel seçim için destekledikleri partiye ve adaylara oy vermek üzere harekete geçen vatandaşların görüntülerinin yanı sıra, sosyal medyada 14 yıl sonra ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu olmadan yerel seçime giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan video gündem oldu.
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Türkiye'nin bir süredir gündeminde yer alan 31 Mart Yerel Seçimleri, bugün 17:00 itibariyle sona erecek.
32 ilde 07:00'da ve diğer illerde 08:00'da başlayan oy verme işleminin ardından 17:00'da oylar, sandık görevlileri tarafından sayılmaya başlanacak.
Diğer bir yandan 2024 Yerel Seçimleri'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yer aldığı ilk seçim olması da dikkat çekiyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise uzun yıllar ardından genel başkan görevinde olmadığı ilk seçim olacak.
14 yıl sonra ilk kez bir seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yerel seçimde yer almayan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada hüzünlü editler yapılmasına sebep oldu.
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İşte 14 yılın ardından "Ağlama, beni de ağlatırsın" editli seçim:
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ne kadar üzüldüm tahmin edemezsiniz. kk gidince Tayyip yandaşını kaybetti. belki de o yüzden son seçimim dedi. artık kazanamayacak
Darısı yanındakinin başına.
Darısı önce Tayyip’in başına ve yıllar boyunca kimler koltukları işgal ediyorsa hepsinin başına.