Yüksek Seçim Kurulu'ndan Kesin Karar: İftar Saatinde Oy Sayımına Ara Verilecek mi?
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Kesin Karar: İftar Saatinde Oy Sayımına Ara Verilecek mi?
Aylardır herkesin büyük bir sabırsızlıkla beklediği, siyasi partilerin kampanyalar yürüttüğü ve gündemden düşmediği Türkiye 2024 Yerel Seçimi, 31 Mart Pazar bugün tamamlanacak. 07:00'da başlayan oy verme işlemi 17:00'da son bulacak. Ardından oy sayımları başlanacak. YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilip verilemeyeceği sorusuna karşın kesin kararını açıkladı.
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Türkiye'nin aylardır beklediği yerel seçim, 31 Mart Pazar günü 07:00'da açılan sandıklarla başladı.
Oy verme işlemi saat 17:00'a kadar devam edecek.
Seçimin Ramazan ayına denk gelmesiyle birlikte sandık kurulu görevlileri adına oy sayım işlemine ara verilip verilmeyeceği konusu gündeme gelmişti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'ya gönderilen yazının ardından konu hakkında cevap geldi.
Oy sayımında iftar arası verilmeyecek!
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YSK'nın kararının ardından Başkan Ahmet Yener açıklamada bulunarak kesin kararı duyurdu.
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