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Yüksek Seçim Kurulu'ndan Kesin Karar: İftar Saatinde Oy Sayımına Ara Verilecek mi?

Yüksek Seçim Kurulu'ndan Kesin Karar: İftar Saatinde Oy Sayımına Ara Verilecek mi?

Yerel Seçim
GNS
GNS - Onedio Editörü
31.03.2024 - 09:44

Aylardır herkesin büyük bir sabırsızlıkla beklediği, siyasi partilerin kampanyalar yürüttüğü ve gündemden düşmediği Türkiye 2024 Yerel Seçimi, 31 Mart Pazar bugün tamamlanacak. 07:00'da başlayan oy verme işlemi 17:00'da son bulacak. Ardından oy sayımları başlanacak. YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilip verilemeyeceği sorusuna karşın kesin kararını açıkladı.

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Türkiye'nin aylardır beklediği yerel seçim, 31 Mart Pazar günü 07:00'da açılan sandıklarla başladı.

Türkiye'nin aylardır beklediği yerel seçim, 31 Mart Pazar günü 07:00'da açılan sandıklarla başladı.

32 ilde saat 07:00'da başlayan oy verme işlemi, geri kalan illerde saat 08:00 itibariyle sandıkların açılmasıyla başladı. Türkiye'nin her yerinde seçmenler destekledikleri partilere oy vermek adına sandık başındaki yerini alacak.

Oy verme işlemi saat 17:00'a kadar devam edecek.

Oy verme işlemi saat 17:00'a kadar devam edecek.

Saat 17:00 itibarıyla sandık kurulları tarafından sayım ve döküm işlemlerine başlanacak.

Seçimin Ramazan ayına denk gelmesiyle birlikte sandık kurulu görevlileri adına oy sayım işlemine ara verilip verilmeyeceği konusu gündeme gelmişti.

Seçimin Ramazan ayına denk gelmesiyle birlikte sandık kurulu görevlileri adına oy sayım işlemine ara verilip verilmeyeceği konusu gündeme gelmişti.

Yalnızca su ile oruçlarını açmaları durumunda sağlıklı ve doğru bir oy sayımı gerçekleştirememe ihtimalleri göz önünde bulundurulan sandık kurulu görevlilerinin, iftar saatinde kısa bir mola verip vermeyeceği konusuna YSK cevap verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'ya gönderilen yazının ardından konu hakkında cevap geldi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'ya gönderilen yazının ardından konu hakkında cevap geldi.

YSK konuyu incelemesinin ardından, Bahçe Seçim Kurulunun talebinin, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 'Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü' başlıklı 100'üncü maddesinin birinci fıkrasında, 'Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır' hükmünün yeniden altını çizdi.

Oy sayımında iftar arası verilmeyecek!

Oy sayımında iftar arası verilmeyecek!

YSK'nın Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 Sayılı Genelgesinde de aynı düzenlemenin yer aldığının altını çizen kurul, 'Oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine' oy birliğiyle karar verdiklerini duyurdu.

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YSK'nın kararının ardından Başkan Ahmet Yener açıklamada bulunarak kesin kararı duyurdu.

YSK'nın kararının ardından Başkan Ahmet Yener açıklamada bulunarak kesin kararı duyurdu.

'Yasal düzenlemede seçim iş ve işlemlerinin aralıksız devam edeceğini düzenlediği için YSK dün aldığı kararda seçim bittikten sonraki sayım ve dökün işlemlerine ara vermeksizin devamını hüküm altına aldı. Bu konuda seçim kurullarının tereddütlerini gidermiştir. (İftar vakti) Biz inanıyoruz ki tüm siyasi partilerimiz sandık görevlilerinin bu konudaki ihtiyaçlarını gidereceklerdir. Oy sayım işleri de aralıksız devam edecektir.'

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