Yüksek Seçim Kurulu'ndan Kesin Karar: İftar Saatinde Oy Sayımına Ara Verilecek mi?

'Yasal düzenlemede seçim iş ve işlemlerinin aralıksız devam edeceğini düzenlediği için YSK dün aldığı kararda seçim bittikten sonraki sayım ve dökün işlemlerine ara vermeksizin devamını hüküm altına aldı. Bu konuda seçim kurullarının tereddütlerini gidermiştir. (İftar vakti) Biz inanıyoruz ki tüm siyasi partilerimiz sandık görevlilerinin bu konudaki ihtiyaçlarını gidereceklerdir. Oy sayım işleri de aralıksız devam edecektir.'