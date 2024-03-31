Seren Serengil'in İmamoğlu Açıklamasına, Murat Kurum'u Destekleyen Sinan Akçıl'dan "Yazık" Tepkisi
Seren Serengil'in İmamoğlu Açıklamasına, Murat Kurum'u Destekleyen Sinan Akçıl'dan "Yazık" Tepkisi
31 Mart seçimleri için İstanbul'da hangi adaya oy vereceğini açıklayan Seren Serengil, paylaştığı videoda söyledikleriyle gündem olmuştu. Sosyal medyada paylaşılan videoyu gören Sinan Akçıl ise ünlü sunucu için 'yazık kızcağıza' tepkisini verdi.
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Sosyal medyada gündeme dair yaptığı yorumlarla gündeme gelen Seren Serengil, seçim döneminde de adından söz ettiren isimlerden biri oldu.
Gündeme damgasını vuran iddialı açıklamaları ve herkesin ağzını açık bırakan sözleriyle dikkat çeken ve yakından takip edilen Serengil, 31 Mart Yerel Seçimleri konusunu da es geçmedi.
Oyunu CHP İBB Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanacağını söyleyen Serengil'in "Karakterli olduğum için, yurdumu sevdiğim için..." açıklamasıyla dikkat çekmişti.
Seren Serengil'in magazin sayfalarında paylaşılmaya başlayan açıklamasını gören Sinan Akçıl işe tepki vermeden duramadı.
Seren Serengil'in videosu için ise "Yazık bu kızcağıza" tepkisini verdi.
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"Yazık ya bu kızcağıza, gerçi tanıyamadım filtreden ama o galiba diye düşünüyorum."
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