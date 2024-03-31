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Seren Serengil'in İmamoğlu Açıklamasına, Murat Kurum'u Destekleyen Sinan Akçıl'dan "Yazık" Tepkisi

Seren Serengil'in İmamoğlu Açıklamasına, Murat Kurum'u Destekleyen Sinan Akçıl'dan "Yazık" Tepkisi

Seren Serengil Sinan Akçıl
GNS
GNS - Onedio Editörü
31.03.2024 - 10:47

31 Mart seçimleri için İstanbul'da hangi adaya oy vereceğini açıklayan Seren Serengil, paylaştığı videoda söyledikleriyle gündem olmuştu. Sosyal medyada paylaşılan videoyu gören Sinan Akçıl ise ünlü sunucu için 'yazık kızcağıza' tepkisini verdi.

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Sosyal medyada gündeme dair yaptığı yorumlarla gündeme gelen Seren Serengil, seçim döneminde de adından söz ettiren isimlerden biri oldu.

Sosyal medyada gündeme dair yaptığı yorumlarla gündeme gelen Seren Serengil, seçim döneminde de adından söz ettiren isimlerden biri oldu.

Uzun bir süre Söylemezsem Olmaz programının sunucusu olarak seyirci karşısına çıkan ünlü sunucu, programdan ayrılmasının ardından YouTube üzerinden kendi yayınlarını yapmaya başlamıştı.

Gündeme damgasını vuran iddialı açıklamaları ve herkesin ağzını açık bırakan sözleriyle dikkat çeken ve yakından takip edilen Serengil, 31 Mart Yerel Seçimleri konusunu da es geçmedi.

Gündeme damgasını vuran iddialı açıklamaları ve herkesin ağzını açık bırakan sözleriyle dikkat çeken ve yakından takip edilen Serengil, 31 Mart Yerel Seçimleri konusunu da es geçmedi.

İstanbul'da oy kullanacak olan Serengil, kimi desteklediğini ve bunun nedenini sosyal medya hesabı üzerinden çektiği ve paylaştığı videoda dile getirdi.

Oyunu CHP İBB Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanacağını söyleyen Serengil'in "Karakterli olduğum için, yurdumu sevdiğim için..." açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Oyunu CHP İBB Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanacağını söyleyen Serengil'in "Karakterli olduğum için, yurdumu sevdiğim için..." açıklamasıyla dikkat çekmişti.

'İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve oyumu Ekrem İmamoğlu'na veriyorum. Karakterli olduğum için, yurdumu sevdiğim için ve hayvanları sevdiğim için onlara son senelerde yapılan zulmü savunanlara oyumu vermeyeceğim.'

Burada bahsettik:

Seren Serengil'in magazin sayfalarında paylaşılmaya başlayan açıklamasını gören Sinan Akçıl işe tepki vermeden duramadı.

Seren Serengil'in magazin sayfalarında paylaşılmaya başlayan açıklamasını gören Sinan Akçıl işe tepki vermeden duramadı.

Murat Kurum'u desteklediğini her fırsatta belirten, sosyal medya paylaşımlarında sık sık Murat Kurum'a ve hakkında yazılara yer veren Sinan Akçıl, Cumhur İttifakı için seçim şarkısı da seslendirmişti.

Seren Serengil'in videosu için ise "Yazık bu kızcağıza" tepkisini verdi.

Seren Serengil'in videosu için ise "Yazık bu kızcağıza" tepkisini verdi.

Ardından görüntüsüne yönelik yorumlarını beraberinde getirdi..

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"Yazık ya bu kızcağıza, gerçi tanıyamadım filtreden ama o galiba diye düşünüyorum."

"Yazık ya bu kızcağıza, gerçi tanıyamadım filtreden ama o galiba diye düşünüyorum."
twitter.com

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