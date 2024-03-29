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Seren Serengil Seçim Öncesi Kime Oy Vereceğini Açıkladı: "Memleketimi Satmayacağım İçin..."

Seren Serengil Seçim Öncesi Kime Oy Vereceğini Açıkladı: "Memleketimi Satmayacağım İçin..."

Seren Serengil
themyscira - Misafir Editör
29.03.2024 - 13:04

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala pek çok isim kullanacağı oyu açıklamaya başladı. Seren Serengil de bu kervana katılarak yaptığı paylaşımla kime oy vereceğini açıkladı.

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Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, kısa bir süre öncesine kadar Söylemezsem Olmaz programıyla izleyici karşısına çıkmıştı.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, kısa bir süre öncesine kadar Söylemezsem Olmaz programıyla izleyici karşısına çıkmıştı.

Açıklamaları ve iddialı sözleriyle gündemden düşmeyen Serengil, Arto ve Bircan Bali ile yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle yeni sezonda programda yer almayacağını açıklamıştı.

Açıklamaları ve iddialı sözleriyle gündemden düşmeyen Serengil, Arto ve Bircan Bali ile yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle yeni sezonda programda yer almayacağını açıklamıştı.

Her hareketiyle gündem olmayı sürdüren ünlü sunucu, bu kez ülke gündemini meşgul eden yerel seçimle ilgili konuştu.

Her hareketiyle gündem olmayı sürdüren ünlü sunucu, bu kez ülke gündemini meşgul eden yerel seçimle ilgili konuştu.

Seçimde kime oy vereceğini açıklayan Serengil, oy verme nedeniyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Seçimde kime oy vereceğini açıklayan Serengil, oy verme nedeniyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Serengil, oyunu Ekrem İmamoğlu'na vereceğini açıklarken "hayvanlara yapılan zulmü savunan kişilere oyumu vermeyeceğim" dedi.

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Sanat camiasına seslenen Serengil, "Kişiliklerine, öz güvenlerine, sağduyularına sahip çıkmalarını rica ediyorum. Kişisel hırslarımız, kişisel menfaatlerimiz uğruna omurgamızı kaybetmeyelim diyorum." dedi.

Sanat camiasına seslenen Serengil, "Kişiliklerine, öz güvenlerine, sağduyularına sahip çıkmalarını rica ediyorum. Kişisel hırslarımız, kişisel menfaatlerimiz uğruna omurgamızı kaybetmeyelim diyorum." dedi.

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