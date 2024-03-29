Görüş Bildir
Haberler
TV
Survivor Batuhan Karacakaya'nın Saçlarıyla İlgili Detay Gündem Oldu!

Survivor Batuhan Karacakaya'nın Saçlarıyla İlgili Detay Gündem Oldu!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
29.03.2024 - 09:32

Survivor All Star'da sonradan dahil olan ve tüm dengeleri değiştiren Batuhan Karacakaya'nın saçlarıyla ilgili seyirciler bir iddia ortaya attı. Bazı kullanıcılar Karacakaya'nın saçlarının peruk olduğunu iddia etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Survivor All Star tartışmaları, sakatlıkları, elemeleri ve cezalarıyla devam ediyor. Başladığı ilk günden beri kaos bitmiyor.

Survivor All Star tartışmaları, sakatlıkları, elemeleri ve cezalarıyla devam ediyor. Başladığı ilk günden beri kaos bitmiyor.

Tüm bunların dışında yarışmacılarla ilgili bazı durumlar da gündem olmuyor değil. Örneğin Sercan'ın ektirdiği saçlar bir süre gündemimizi meşgul etmişti.

Tüm bunların dışında yarışmacılarla ilgili bazı durumlar da gündem olmuyor değil. Örneğin Sercan'ın ektirdiği saçlar bir süre gündemimizi meşgul etmişti.

Sercan Yıldırım'ın yeni saçları sosyal medyada alay konusu olmuştu. Birçok kullanıcı yarışmacının saçlarını beğenmemişti.

Sercan Yıldırım'ın yeni saçları sosyal medyada alay konusu olmuştu. Birçok kullanıcı yarışmacının saçlarını beğenmemişti.

Size burada detayları aktarmıştık:

Şimdi de Batuhan Karacakaya'nın saçlarıyla ilgili bir detay seyircinin dikkatinden kaçmadı.

Şimdi de Batuhan Karacakaya'nın saçlarıyla ilgili bir detay seyircinin dikkatinden kaçmadı.

Bazı kullanıcılar Batuhan'ın peruk taktığını iddia etti. Bu görüntü ise tartışma yarattı.

Bazı kullanıcılar Batuhan'ın peruk taktığını iddia etti. Bu görüntü ise tartışma yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kimileri sıcaktan saçlarının renginin açıldığını söylerken kimleri de peruk olduğunu savundu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?