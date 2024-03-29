Survivor Batuhan Karacakaya'nın Saçlarıyla İlgili Detay Gündem Oldu!
Survivor Batuhan Karacakaya'nın Saçlarıyla İlgili Detay Gündem Oldu!
Survivor All Star'da sonradan dahil olan ve tüm dengeleri değiştiren Batuhan Karacakaya'nın saçlarıyla ilgili seyirciler bir iddia ortaya attı. Bazı kullanıcılar Karacakaya'nın saçlarının peruk olduğunu iddia etti.
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Survivor All Star tartışmaları, sakatlıkları, elemeleri ve cezalarıyla devam ediyor. Başladığı ilk günden beri kaos bitmiyor.
Tüm bunların dışında yarışmacılarla ilgili bazı durumlar da gündem olmuyor değil. Örneğin Sercan'ın ektirdiği saçlar bir süre gündemimizi meşgul etmişti.
Sercan Yıldırım'ın yeni saçları sosyal medyada alay konusu olmuştu. Birçok kullanıcı yarışmacının saçlarını beğenmemişti.
Şimdi de Batuhan Karacakaya'nın saçlarıyla ilgili bir detay seyircinin dikkatinden kaçmadı.
Bazı kullanıcılar Batuhan'ın peruk taktığını iddia etti. Bu görüntü ise tartışma yarattı.
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Kimileri sıcaktan saçlarının renginin açıldığını söylerken kimleri de peruk olduğunu savundu.
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