Şevket Çoruh Uzun Yıllar Sonra Arka Sokaklar'dan Neden Ayrıldığını Anlattı!
Şevket Çoruh Uzun Yıllar Sonra Arka Sokaklar'dan Neden Ayrıldığını Anlattı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Zn6Ce...
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar'ın Mesut'u olarak bilinen Şevket Çoruh geçtiğimiz yıllarda diziden ayrılmıştı. Çoruh, ayrıla kararını neden aldığını anlattı.
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Şu an 30 yaşlarında olan koca bir nesil Arka Sokalar'la büyüdü. 2006 yılında başladığı ekran macerasını sürdüren dizi işlenecek ne hikaye kaldı ne de oynayacak oyuncu...
Böylesine uzun süren bir proje de bazı oyuncuların ayrılmasına neden oldu. Düşünsenize 2006 yılından beri aynı işi yapıyorsunuz, ekranda başka bir işle görünmüyorsunuz.
Bu oyuncular için pek iyi bir şey değil. Körelir insan bir noktadan sonra. Şevket Çoruh da öyle düşünmüş olacak ki geçtiğimiz yıllarda ani bir şekilde Arka Sokaklar'dan ayrılmıştı.
Arka Sokaklar dizisinin ‘efsane komiseri’ Mesut Güneri’yi canlandıran Şevket Çoruh, "16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar’da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut’la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım" sözleriyle veda etmişti.
Şimdilerde Korkma Ben Yanındayım isimli dizide yer alan Çoruh, Arka Sokaklar'dan neden ayrıldığını anlattı.
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Mehmet Demirkol'un YouTube programına konuk olan Şevket Çoruh, emekli olduğunu belirterek kendi isteğiyle ayrıldığını belirtti. Çoruh, "16 sene çok büyük. Haftanın 5-6 günü çekiyorduk. Zor bir tempoydu. Hedeflerim vardı. Tiyatroyu açma hedefim vardı." dedi.
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