Bahar Dizisinde Çağla'nın Timur'a Verdiği Kapak Gibi Yanıt İçimizin Yağlarını Eritti!
Bahar Dizisinde Çağla'nın Timur'a Verdiği Kapak Gibi Yanıt İçimizin Yağlarını Eritti!
Demet Evgar'ın başrol olduğu Bahar dizisinin son bölümünde Timur'un Bahar'la ilgili sözleri karşısında daha fazla dayanamayan Çağla'nın kapak gibi yanıtı içimizin yağlarını eritti.
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Yayın hayatına yeni başlamasına rağmen çok kısa sürede gönlümüzde taht kuran Bahar, her hafta daha da yükselişe geçiyor.
Demet Evgar'ı uzun bir aradan sonra ekrana döndüren bu projede Bahar, Evren, Timur, Rengin karakterleri etrafında dönen bir hikaye izliyoruz. Biz bu hikayeye "Bahar'ın yeniden doğuş" hikayesi diyoruz.
Sevilen karakterlerden biri de Bahar'ın en yakın arkadaşı Çağla. Bahar'a verdiği destek çok kıymetli. Herkese böyle bir arkadaş lazım adeta.
Son bölümde de her zamanki gibi Timur'a haddini bir güzel bildirdi. Evren ve Bahar'ın da olduğu yemek masasında Timur'a Bahar'la ilgili kapak gibi bir yanıt verdi.
O içimizi eriten sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
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Kullanıcılar da bu sahneyi yorumsuz bırakmadı:
Herkesin Çağla gibi bir arkadaşı olmalı şu hayatta...
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