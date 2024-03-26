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Kızılcık Şerbeti Oyuncularının Setteki Kıyafet Arabasına Denk Gelen Kullanıcının Videosu Gündem Oldu!

Kızılcık Şerbeti Oyuncularının Setteki Kıyafet Arabasına Denk Gelen Kullanıcının Videosu Gündem Oldu!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
26.03.2024 - 11:08

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setine denk gelen bir TikTok kullanıcının videosu gündem oldu. Kullanıcı oyuncuların kıyafetlerinin yer aldığı arabayı buldu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@enesovvic
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Bağımlısı olduğumuz Kızılcık Şerbeti, her geçen hafta daha da yükselişe geçerek izleyicilerin gönlünde taht kurdu ve adını televizyon tarihine yazdırmayı başardı.

Bağımlısı olduğumuz Kızılcık Şerbeti, her geçen hafta daha da yükselişe geçerek izleyicilerin gönlünde taht kurdu ve adını televizyon tarihine yazdırmayı başardı.

Her karakteri ve senaryosu ayrı bir olay olan dizi yeni sezonla birlikte yükselişe geçti. Kadroya dahil olan karakterlerle birlikte de Kızılcık Şerbeti'nde ortalık iyice şenlendi.

Her karakteri ve senaryosu ayrı bir olay olan dizi yeni sezonla birlikte yükselişe geçti. Kadroya dahil olan karakterlerle birlikte de Kızılcık Şerbeti'nde ortalık iyice şenlendi.

Özellikle son 2-3 bölümdür dizide fena şeyler oluyor. Çimen'in imam nikahı kıyıp kapanması, Alev'in hamile kalması, Fatih ve Görkem'in nişanlanması derken ekran karşısında hop oturup hop kalktık.

Özellikle son 2-3 bölümdür dizide fena şeyler oluyor. Çimen'in imam nikahı kıyıp kapanması, Alev'in hamile kalması, Fatih ve Görkem'in nişanlanması derken ekran karşısında hop oturup hop kalktık.

Haliyle gözler de Kızılcık Şerbeti'nde... TikTok ve Twitter diziyle ilgili birçok detayla kaynıyor. Son olarak da dizinin setinden yayınlanan bir video TikTok'ta gündem oldu.

Haliyle gözler de Kızılcık Şerbeti'nde... TikTok ve Twitter diziyle ilgili birçok detayla kaynıyor. Son olarak da dizinin setinden yayınlanan bir video TikTok'ta gündem oldu.

Bir kullanıcı Kızılcık Şerbeti'nin kadın oyuncularının kıyafetlerinin bulunduğu kıyafet kamyonuna denk geldiği anları paylaştı.

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