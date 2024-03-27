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Babaannelerinin Yaptığı Kötülükleri Anlatan Kullanıcılardan Şoke Eden Hikayeler!

Babaannelerinin Yaptığı Kötülükleri Anlatan Kullanıcılardan Şoke Eden Hikayeler!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
27.03.2024 - 08:52

Twitter'da bazı kullanıcılar babaanneleriyle yaşadığı kötü anları paylaştı. Anlatılan hikayeler ise şaşkınlık verdi.

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Babaanne, anneanne, dede gibi aile büyüklerimiz genellikle sevilir. Çocuklarını, gelinlerini ve torunlarını sahiplenir fakat bazıları ne yazık ki işi farklı bir boyuta taşıyor. Özellikle bazı nineler gelinlerine ve torunlarına kötülük yapmaktan geri durmuyor.

Babaanne, anneanne, dede gibi aile büyüklerimiz genellikle sevilir. Çocuklarını, gelinlerini ve torunlarını sahiplenir fakat bazıları ne yazık ki işi farklı bir boyuta taşıyor. Özellikle bazı nineler gelinlerine ve torunlarına kötülük yapmaktan geri durmuyor.

Twitter'da da bazı kullanıcılar babaannelerinin yaptığı kötülükleri anlattı. Yaşanılan hikayeleri duyanlar ise hem üzüldü hem de şaşırdı.

Twitter'da da bazı kullanıcılar babaannelerinin yaptığı kötülükleri anlattı. Yaşanılan hikayeleri duyanlar ise hem üzüldü hem de şaşırdı.
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Sizin babaannenizle ilgili böyle anılarınız var mı?

Sizin babaannenizle ilgili böyle anılarınız var mı?

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