Bir Kullanıcının Erken Yaşta Evlenen Kadınlarla İlgili Yaptığı Paylaşım Tartışma Yarattı!
Bir Kullanıcının Erken Yaşta Evlenen Kadınlarla İlgili Yaptığı Paylaşım Tartışma Yarattı!
Kaynak: https://twitter.com/strabia_
Twitter'da bir kullanıcı erken yaşta evlenen kadınlarla ilgili yaptığı paylaşımla tartışma yarattı. Kullanıcının yorumu hem eleştiri hem de destek aldı.
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Hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok ülkesinde erken yaşta evlilik yapan kişilerin sayısı artıyor. Özellikle bazı kadınların ekonomik özgürlüklerini bir kenara bırakıp reşit olduktan sonra evlenmek istemeleri de uzun zamandır tartışma konusu.
Twitter'da da bir kullanıcı bu konuyu gündeme getirdi. Yaptığı paylaşımda "20, 21 yaşında hiçbir mesleği yokken gidip de elin adamına hizmet etmek için can atıyorlar. Ekonomik özgürlük, iş, meslek hiçbir şey yok gidip onun eline bakacaksın, bu nasıl bir zihniyet." dedi.
Kullanıcının bu yorumunu bazı kullanıcılar desteklerken bazıları da eleştirdi.
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