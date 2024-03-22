Yaşadıkları En Utanç Verici Anıları İtiraf Ederek Herkesi Güldüren Kullanıcılar!
Yaşadıkları En Utanç Verici Anıları İtiraf Ederek Herkesi Güldüren Kullanıcılar!
Kaynak: https://twitter.com/noche64
Twitter'da bir kullanıcı takipçilerine yaşadıkları en utanç verici ve komik anılarını sordu. Birbirinden utanç verici itiraflar geldi.
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Hepimiz bir kere de olsa ya çocukluğumuzda ya da yetişkinliğimizde utandığımız anlar yaşamışızdır. O an için bu anlar insanı ciddi anlamda strese soksa da yıllar sonra hatırlandığında komik bir anıya dönüyor.
Twitter'da da bir kullanıcı takipçilerine yaşadıkları en utanç verici ve komik anılarını sordu.
Birbirinden utanç verici birçok anı itirafı geldi.
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Sizin yaşadığınız utanç verici bir anınız var mı?
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