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Lavaboya Kaynar Su Döken Genç Kadının Yaşadığı Paranormal Olay Tüylerinizi Diken Diken Edecek!

Lavaboya Kaynar Su Döken Genç Kadının Yaşadığı Paranormal Olay Tüylerinizi Diken Diken Edecek!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
21.03.2024 - 09:31

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TikTok kullanıcısı Hilal takipçisinin yaşadığı korkunç paranormal olayı anlattı. Lavaboya kaynar makarna suyu döken genç kadının hikayesi tüyleri diken diken etti.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@hilalceyizz
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Türkiye'de çok fazla ruhani varlıklarla ilgili bilgiler, hikayeler var. Çocukluğumuzdan itibaren bu olayları öğrenerek büyüdük.

Türkiye'de çok fazla ruhani varlıklarla ilgili bilgiler, hikayeler var. Çocukluğumuzdan itibaren bu olayları öğrenerek büyüdük.

Bazı insanlar bu dünyadan olmayan varlıklarla korkunç anlar yaşadıklarını da iddia eder. Bizlere pek inandırıcı gelmese de böyle olayları yaşayan birçok insan var.

Bazı insanlar bu dünyadan olmayan varlıklarla korkunç anlar yaşadıklarını da iddia eder. Bizlere pek inandırıcı gelmese de böyle olayları yaşayan birçok insan var.

TikTok kullanıcısı Hilal de bir takipçisinin kendisine anlattığı paranormal bir olayı paylaştı. Lavaboya kaynar makarna suyu döken genç kadının hikayesi tüyleri diken diken etti.

TikTok kullanıcısı Hilal de bir takipçisinin kendisine anlattığı paranormal bir olayı paylaştı. Lavaboya kaynar makarna suyu döken genç kadının hikayesi tüyleri diken diken etti.

Hikayeyi buradan dinleyebilirsiniz:

Hikaye kadar yorumlar da korkutucuydu...

Hikaye kadar yorumlar da korkutucuydu...
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