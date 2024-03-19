Evlendikten Sonra Kocasını Bıktırdığı Şeyleri Paylaşan Kadın Bu Kadar da Olmaz Dedirtti!

Kaynak: https://www.tiktok.com/@elifbozerrr
TikTok'ta bir kadın kullanıcı evlendikten sonra evinde kırık döktüğü şeyleri paylaştı. Kullanıcının sakarlık seviyesi ise görenleri şoke etti.
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TikTok'ta bir kadın kullanıcı sakarlık seviyesini nasıl arşa çıkardığını anlattı. Evlendikten sonra sakarlığı nedeniyle evde sağlam eşya bırakmadığını söyleyen kullanıcı kocasını bıktırdığı şeyleri tek tek paylaştı.
Gerçekten 'Bu kadar da olmaz' diyeceğiniz bu sakarlık macerası görenleri şaşırttı.
Sosyal medyada da kullanıcı gündem oldu.
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Sizin böyle sakarlıklarınız var mı?
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