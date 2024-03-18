Misafirliğe Gittiği Evde Yaşadığı Cimrilik Olayını Anlatan Kadın Ağzımızı Açık Bıraktı!

Kaynak: https://www.tiktok.com/@busrayilmazde...
TikTok'ta Büşra Yılmaz isimli bir kullanıcı misafirliğe gittikleri evde yaşadıkları dünyanın en cimri olayını anlattı. Kullanıcının anlattıkları herkesi şoke etti. Birçok kullanıcı da cimrilik anılarını anlattı.
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Etrafımızda çeşit çeşit huylara sahip insanlar var. Cimriler de onlardan sadece biri. Genel olarak tip insanlar pek sevilmez. Karşı tarafı zor durumda bırakırlar. Cimrilikleri yüzleri vurulduğunda da "Cimri değilim, idareliyim" savunması yaparlar.
Evet, idareli olmak ve cimri olmak arasında elbetteki fark var fakat ciddi anlamda bir insanın cimri olduğunu çok basit hareketlerle anlayabiliyorsunuz. Şimdi size bir cimrilik hikayesi anlatacağız.
TikTok'ta Büşra Yılmaz isimli kadın kullanıcı misafirliğe gittiği evde yaşadığı cimrilik olayını anlattı.
Kullanıcı, yemeğe davet edildikleri evde hesabın 4'e bölündüğünü söyledi. Gerçekten en cimri misafirlik anısı olabilir.
Bu hikayeyi duyan birçok kullanıcı da yaşadıkları cimrilik anılarını anlattı.
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Siz bu tarz bir anınız var mı?
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