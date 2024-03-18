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Oruç Tutan Oyuncular İçin Ramazanda Çekimlerin Nasıl Yapıldığı Ortaya Çıktı!

Oruç Tutan Oyuncular İçin Ramazanda Çekimlerin Nasıl Yapıldığı Ortaya Çıktı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
18.03.2024 - 10:41

Set çalışanı Yener Yalçın, Ramazan ayında oruç tutan oyuncular ve set ekibi için çekimlerin nasıl düzenlendiğini anlattı.

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Müslüman ülkelerde 11 ayın sultanı olarak anılan Ramazan ayında günlerdir vatandaşlarımız iftar sofralarında bir araya geliyor.

Müslüman ülkelerde 11 ayın sultanı olarak anılan Ramazan ayında günlerdir vatandaşlarımız iftar sofralarında bir araya geliyor.

Hastalar ve çocukları dışında birçok vatandaşımız 30 gün boyunca oruç tutacak. Peki Ramazan ayı dizi setlerinde nasıl geçiyor? Oruç tutan oyuncular ve set çalışanları nasıl iş yapıyor?

Hastalar ve çocukları dışında birçok vatandaşımız 30 gün boyunca oruç tutacak. Peki Ramazan ayı dizi setlerinde nasıl geçiyor? Oruç tutan oyuncular ve set çalışanları nasıl iş yapıyor?

Set çalışanı Yener Yalçın, Ramazan ayında setlerin nasıl düzenlendiğini, senaryolarda nasıl değişikliklerin yapıldığını anlattı.

Set çalışanı Yener Yalçın, Ramazan ayında setlerin nasıl düzenlendiğini, senaryolarda nasıl değişikliklerin yapıldığını anlattı.

Yalçın, oruç tutan oyuncular için değişiklikler yapıldığını, yemek saatlerinin ona göre ayarlandığını söyledi.

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