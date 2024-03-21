Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
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Oyunlardan çok bunları konuşuyoruz.
Herkese böyle iş yükü nasip olsa keşke.
Sezonun en iyi ikilisi.
Sizi çok seviyoruz ya.
Sürekli böyle olan ben peki?
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😂😂
Sercan'dan çok saçını konuştuk bu sezon. 😂
Yakında hepimiz.
😂😂
Bu paylaşımı bekliyordum. :)
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Haftaya görüşmek üzere...
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