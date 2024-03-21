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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
21.03.2024 - 13:15

Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.

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Oyunlardan çok bunları konuşuyoruz.

Herkese böyle iş yükü nasip olsa keşke.

Sezonun en iyi ikilisi.

Sizi çok seviyoruz ya.

Sürekli böyle olan ben peki?

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😂😂

Sercan'dan çok saçını konuştuk bu sezon. 😂

Yakında hepimiz.

😂😂

Bu paylaşımı bekliyordum. :)

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Haftaya görüşmek üzere...

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