Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'nun Setten Paylaştığı Video Kahkaha Attırdı!
Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'nun Setten Paylaştığı Video Kahkaha Attırdı!
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu'nun Mert Turak'la çektiği set videosu görenleri güldürdü.
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Özcan Deniz ve Özgü Namal'ı yıllar sonra televizyon ekranlarına döndüren dizi Kızıl Goncalar, yeni sezonun en çok ses getiren yapımlarından biri oldu.
Seküler ve muhafazakar kesimin çatışmasını izlediğimiz dizi, tüm engellere rağmen her hafta reyting rekorları kırıyor.
Sosyal medyada sahneler, karakterler sık sık gündem oluyor. O karakterlerden biri de replikleriyle hepimizi mest eden Cüneyd.
Cüneyd karakterine Mert Yazıcıoğlu hayat veriyor. Sevilen oyuncu dizide her ne kadar soğuk görünse de çekimlerin ne kadar eğlenceli geçtiğini bizlere her fırsatta gösteriyor.
Yine setten bir an paylaşan Yazıcıoğlu, Naim Tezel karakterine hayat veren Mert Turak'ı sırtlayıp arabaya koyduğu güldüren bir video paylaştı.
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İşte o güldüren anlar...
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