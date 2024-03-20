Doktorlar'ın Levent'i Kutsi'den Yıllar Sonra Gelen Sahne İtirafı!
Doktorlar'ın Levent'i Kutsi'den Yıllar Sonra Gelen Sahne İtirafı!
Türk televizyon tarihine damga vuran Doktorlar dizisinde Doktor Levent karakterine hayat veren Kutsi'den yıllar sonra dizideki bir sahneyle ilgili güldüren itiraf geldi.
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2006 yılında başladığı yayın hayatını tam 4 sezon sürdüren Doktorlar dizisi, döneminin en çok izlenen yapımlarından biriydi.
Yasemin Ergene, Kutsi, Bekir Aksoy, Melike Güner, Yağmur Atacan, Yeşim Ceren Bozoğlu, Aysun Kayacı, Naz Elmas, Mehmet Aslan, Gamze Topuz, Mehtap Altunok, Devrim Nas, Cüneyt Türel, Hakan Çeliker, Berk Erçer, Zeyno Günenç, Merve Sevi, Paşhan Yılmazel ve İlker İnanoğlu gibi birçok isim Doktorlar'da yer aldı.
Bütün karakterleri ilk zamanlardaki gibi hatırlasak da bizler için Doktor Levent ve Ela bambaşka bir yerde. Hala daha bu iki karakterin aşkını konuşuyoruz.
Doktor Levent karakterini de o dönem şarkılarıyla karşımıza çıkan Kutsi canlandırmıştı. Bazen kendisini severdik, bazen de Ela'yı düğün günü ortada bıraktığı için kin kusardık.
Kutsi'den de yıllar sonra Doktorlarla ilgili bir itiraf geldi. Kutsi, Aysun Kayaca'nın oynadığı Kader karakteriyle çektiği sahnede yaşadığı bir olayı anlattı.
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Kutsi'nin bu anısı ise izleyenleri güldürdü.
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