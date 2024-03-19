Set Çalışanı Dizilerdeki Ağlama Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı!
Set Çalışanı Dizilerdeki Ağlama Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı!
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Film ya da dizilerde kuşkusuz ağlama sahneleri en zor çekilen sahnelerden bir tanesidir. Duyguya girip ağlayan oyucuların yanında yapay yolla gözyaşı döken oyuncular da mevcut.
Hatta oyuncuların çoğu yapay yolla ağlama sahnelerini çekiyor. Gerçek anlamda ağlamak çok kolay bir şey değil.
Set çalışanı Yener Yalçın da bizleri ekran başında duygulandıran o ağlama sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı.
Yalçın, gözün alt kısmına sürülen bir krem sayesinde gözyaşının aktığını söyledi.
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