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Set Çalışanı Dizilerdeki Ağlama Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı!

Set Çalışanı Dizilerdeki Ağlama Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
19.03.2024 - 12:40

Set çalışanı Yener Yalçın, dizi ve filmlerdeki ağlama sahnelerinin nasıl çekildiğini, oyuncuların nasıl ağladığını anlattı.

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Film ya da dizilerde kuşkusuz ağlama sahneleri en zor çekilen sahnelerden bir tanesidir. Duyguya girip ağlayan oyucuların yanında yapay yolla gözyaşı döken oyuncular da mevcut.

Film ya da dizilerde kuşkusuz ağlama sahneleri en zor çekilen sahnelerden bir tanesidir. Duyguya girip ağlayan oyucuların yanında yapay yolla gözyaşı döken oyuncular da mevcut.

Hatta oyuncuların çoğu yapay yolla ağlama sahnelerini çekiyor. Gerçek anlamda ağlamak çok kolay bir şey değil.

Hatta oyuncuların çoğu yapay yolla ağlama sahnelerini çekiyor. Gerçek anlamda ağlamak çok kolay bir şey değil.

Set çalışanı Yener Yalçın da bizleri ekran başında duygulandıran o ağlama sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı.

Set çalışanı Yener Yalçın da bizleri ekran başında duygulandıran o ağlama sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı.

Yalçın, gözün alt kısmına sürülen bir krem sayesinde gözyaşının aktığını söyledi.

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