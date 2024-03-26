Akın Akınözü'nün Yaban Çiçekleri Dizisinde Bağırdığı Sahne Alay Konusu Oldu!
Akın Akınözü'nün Yaban Çiçekleri Dizisinde Bağırdığı Sahne Alay Konusu Oldu!
Aslıhan Malbora'yla başrolü paylaştığı ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nin bir sahnesinde Akın Akınözü'nün bağırdığı sahne sosyal medyada gündem oldu.
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Hercai dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Akın Akınözü, kısa bir aranın ardından Öykü Karayel'le birlikte Kaderimin Oyunu isimli dizide karşımıza çıkmıştı.
Daha sonra ise Bensu Soral'la başrolü paylaştığı Tuzak dizisinde izlemiştik. Şimdi ise ATV'de yayın hayatına başlayan Yaban Çiçekleri dizisinde Kılıç rolüne hayat veriyor.
Dizinin yeni bölümünde ise Akın Akınözü'nün bağırdığı sahne gündem oldu.
Bu sahne sosyal medyada beğenilmedi ve alay konusu oldu.
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