Bu 10 Dizi Karakteri Hakkındaki Düşüncelerin Ne Kadar Popüler?
Bu 10 Dizi Karakteri Hakkındaki Düşüncelerin Ne Kadar Popüler?
Sana 10 dizi karakteri ve 3'er yorum verdik. Bakalım sen onlar hakkında ne düşünüyorsun ve bu düşüncelerin ne kadar popüler?
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Bahar / Bahar
Timur / Bahar
Fatih / Kızılcık Şerbeti
Alev / Kızılcık Şerbeti
Ferit / Yalı Çapkını
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Şebnem / Şahane Hayatım
Yaman / Yabani
Ilgaz / Yargı
Ceylin / Yargı
Azem / İnci Taneleri
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