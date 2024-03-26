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Bu 10 Dizi Karakteri Hakkındaki Düşüncelerin Ne Kadar Popüler?

Bu 10 Dizi Karakteri Hakkındaki Düşüncelerin Ne Kadar Popüler?

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
26.03.2024 - 12:28

Sana 10 dizi karakteri ve 3'er yorum verdik. Bakalım sen onlar hakkında ne düşünüyorsun ve bu düşüncelerin ne kadar popüler?

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Bahar / Bahar

Bahar / Bahar

Timur / Bahar

Timur / Bahar

Fatih / Kızılcık Şerbeti

Fatih / Kızılcık Şerbeti

Alev / Kızılcık Şerbeti

Alev / Kızılcık Şerbeti

Ferit / Yalı Çapkını

Ferit / Yalı Çapkını
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Şebnem / Şahane Hayatım

Şebnem / Şahane Hayatım

Yaman / Yabani

Yaman / Yabani

Ilgaz / Yargı

Ilgaz / Yargı

Ceylin / Yargı

Ceylin / Yargı

Azem / İnci Taneleri

Azem / İnci Taneleri
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