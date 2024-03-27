Kızılcık Şerbeti'nde Görkem ve Fatih'in Düğününden Görüntü Ortaya Çıktı!

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nde düğün hazırlıkları var. Bildiğiniz gibi Fatih ve Görkem jet hızıyla nişanlamıştı ve düğün hazırlıkları başlamıştı. Yeni bölümde düğün sahnelerinin olacağı Kızılcık Şerbeti'nde şimdiden Görkem ve Fatih'in düğün gününden bir set videosu ortaya çıktı.