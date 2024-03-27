Kızılcık Şerbeti'nde Görkem ve Fatih'in Düğününden Görüntü Ortaya Çıktı!
Kızılcık Şerbeti'nde Görkem ve Fatih'in Düğününden Görüntü Ortaya Çıktı!
Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nde düğün hazırlıkları var. Bildiğiniz gibi Fatih ve Görkem jet hızıyla nişanlamıştı ve düğün hazırlıkları başlamıştı. Yeni bölümde düğün sahnelerinin olacağı Kızılcık Şerbeti'nde şimdiden Görkem ve Fatih'in düğün gününden bir set videosu ortaya çıktı.
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Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'ten sonra en nefret edilen karakterlerden biri kuşkusuz Görkem. Diziye girdiği ilk bölümlerde Ömer'le tanışmıştı ve birlikte olmuştu.
Ömer gerçek aşkının Kıvılcım olduğunu anlayınca Görkem'le görüşmeyi kesip eski eşine dönmüştü. Görkem de ailesinin 'Artık evlen' ısrarlarına dayanamayıp rotasını 'tesadüf' bir şekilde Fatih'e çevirdi.
Karaktersiz Fatih de Görkem'i beğenince iş iyice hızlanmıştı ve bu ikili nişanlanmıştı. E süreç böyle hızlı olunca da düğün hazırlıkları da hemen başlamıştı. Fatih ve Pembe Doğa'ya yapmadıkları her şeyi Görkem'e yapmışlardı.
Seyirci büyük bir kinli Görkem ve Fatih'in düğününü beklerken düğün gününe dair setten bir video yayınlandı.
Kızılcık Şerbeti ekibi bir set çalışanını askere uğurlarken Görkem ve Fatih gelinlik ve damatlıkla göründü. Düğün olacak gibi fakat akşam ortalık karışabilir.
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