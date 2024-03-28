Survivor'da Yunus Emre, Aleyna'nın Arkasından "Karım Seni Bekliyor" Dedi!
Survivor'da Yunus Emre, Aleyna'nın Arkasından "Karım Seni Bekliyor" Dedi!
Survivor All Star'da olaylar bir türlü bitmek bilmezken, yakınlıklarıyla bilinen Aleyna ve Yunus Emre arasında yepyeni bir gelişme yaşandı. Eleme düellosuna çıkan Aleyna'nın arkasından 'Beria havalimanında seni bekliyor' diyen Yunus Emre ekran başındaki herkesi şaşırttı.
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Survivor yarışmacıları Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakınlık gündemden düşmek bilmiyor.
Söz konusu yakınlık yalnızca izleyicilerin değil, Yunus Emre'nin eşi Beria'nın da radarına takılırken, Beria kocasını arayarak bu konuda uyarmıştı.
Karısının uyarısına rağmen Aleyna'yla arasına mesafe koymayan Yunus Emre'nin bu tavrı dikkatlerden kaçmazken, son bölümde Yunus Emre'nin Aleyna'nın arkasından söyledikleri olay oldu.
Eleme adayı olan Aleyna düellodayken "Hadi bak havalimanında Beria bekliyor" deyip gülen Yunus Emre bu sözleriyle karısının Aleyna'yı beklediğini altını çizdi.
İşte o anlar:
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