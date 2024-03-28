Survivor'da Yunus Emre, Aleyna'nın Arkasından "Karım Seni Bekliyor" Dedi!

Survivor All Star'da olaylar bir türlü bitmek bilmezken, yakınlıklarıyla bilinen Aleyna ve Yunus Emre arasında yepyeni bir gelişme yaşandı. Eleme düellosuna çıkan Aleyna'nın arkasından 'Beria havalimanında seni bekliyor' diyen Yunus Emre ekran başındaki herkesi şaşırttı.