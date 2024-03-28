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En Güçlü Kadınlar Yarıştı: Survivor'da Bu Hafta Kim Elendi?

En Güçlü Kadınlar Yarıştı: Survivor'da Bu Hafta Kim Elendi?

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 00:25

Survivor All Star'da heyecanı yüksek bir hafta daha geride kaldı. Kadınlar arasında yapılacak eleme sonunda Survivor'a kim veda etti?

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Geçtiğimiz hafta erkekler arasında yaşanan elemede Bozok elenmişti.

Geçtiğimiz hafta erkekler arasında yaşanan elemede Bozok elenmişti.

Hızla başlayan haftada ilk eleme adayı Kırmızı takımdan Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu.

Hızla başlayan haftada ilk eleme adayı Kırmızı takımdan Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu.

İkinci eleme adayı Mavi takımdan Aysu olurken,

İkinci eleme adayı Mavi takımdan Aysu olurken,

Üçüncü aday yine Mavi takımdan Berna oldu.

Üçüncü aday yine Mavi takımdan Berna oldu.

Haftanın son dokunulmazlık oyununu Mavi takımın kazanmasıyla Kırmızı takımdan Merve Aydın dördüncü isim olurken büyük yarış sonunda geldi çattı.

Haftanın son dokunulmazlık oyununu Mavi takımın kazanmasıyla Kırmızı takımdan Merve Aydın dördüncü isim olurken büyük yarış sonunda geldi çattı.
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Düello oyununda ilk olarak Merve ve Aysu karşılaşırken, düellodan kurtulan isim Merve oldu.

Düello oyununda ilk olarak Merve ve Aysu karşılaşırken, düellodan kurtulan isim Merve oldu.

Berna ve Aleyna arasındaki yarışta kazanan Berna olurken, Aleyna düello oyununda Aysu'nun rakibi oldu.

Berna ve Aleyna arasındaki yarışta kazanan Berna olurken, Aleyna düello oyununda Aysu'nun rakibi oldu.

Son olarak Aleyna ve Aysu arasında yapılan düelloyu 5-3 Aleyna kazandı.

Son olarak Aleyna ve Aysu arasında yapılan düelloyu 5-3 Aleyna kazandı.

Yarışmaya veda eden isim Aysu oldu!

Yarışmaya veda eden isim Aysu oldu!

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jigolo

Benim güzelim elenmiş yaaa üzüldüm 🫣