Arada Yastık mı Var? Dizilerdeki Sevişme Sahnelerinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!
Arada Yastık mı Var? Dizilerdeki Sevişme Sahnelerinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/NpjLOb...
Dizi ve filmlerdeki sevişme sahnelerinin nasıl çekildiği her zaman büyük merak konusu olurken, Peak Mag kanalına konuk olan set çalışanı Neslihan Aydın bu konuya açıklık getirdi.
KAYNAK: Peak Mag
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Dizi ve filmlerdeki cesur sevişme sahnelerinin nasıl çekildiği her zaman büyük bir merak oluşturmuştur.
İzleyicilerin bile izlerken kızardığı sahnelerin nasıl profesyonelce çekildiğine "Arada yastık mı var?" gibi sorularla yanıt ararken, Peak Mag'e konuk olan reji şef asistanı Neslihan Aydın bu konuya açıklık getirdi.
Dizi setlerinin az bilinen gerçeklerini anlatan Aslan, kendisine yöneltilen "Araya yastık koyuyorlar mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Araya yastık ben görmedim. Yani sevişme sahneleri çekildiğinde oradaydım ama araya yastık olduğunu hiç görmedim."
"Belki iki oyuncu kavgalıdır, bir şeydir. Ya da birinin bir hassasiyeti, bilmiyorum. O biraz şey olabilir halkın galeyanını engellemek için "Korkmayın arada yastık vardı" demiş olabilirler."
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