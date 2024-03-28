Görkem'in Pembe'yi Mosmor Ettiği Kızılcık Şerbeti Fragmanı Ortalığı Karıştırdı!
Görkem'in Pembe'yi Mosmor Ettiği Kızılcık Şerbeti Fragmanı Ortalığı Karıştırdı!
Kızılcık Şerbeti yeni bölümlerinin yanı sıra fragmanlarıyla da heyecanı had safhaya ulaştırırken, Fatih ve Görkem'in dillere destan bir düğünle evlendiği yeni bölüm fragmanı sosyal medyaya damga vurdu. Görkem'in ilk günden Pembe'ye ayar verip mosmor yaptığı fragmana tepki yağdı.
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2. sezonuyla bangır bangır ilerleyen Kızılcık Şerbeti'nin her bölümü sezon finali gibi ilerlerken, haliyle aksiyon da asla düşmüyor.
57. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı yayınlanırken, fragmandaki her bir detay izleyicileri şaşırttı.
Görkem ve Fatih'in dillere destan bir düğünle evlendiklerini gördüğümüz fragmanda Pembe "hayallerindeki gelini" aldığını düşünürken son sahnede Görkem'in dedikleri hepimizi dumur etti.
Ünal ailesinin evinde daha ilk günden Pembe'ye meydan okuyup "Ben Doğa'ya benzemem" diyen Görkem, Pembe'yi mosmor yaparken, o anlar paylaşım rekoru kırdı.
İşte Şerbo'nun heyecan dolu yeni bölüm fragmanı:
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