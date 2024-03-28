Görkem'in Pembe'yi Mosmor Ettiği Kızılcık Şerbeti Fragmanı Ortalığı Karıştırdı!

Kızılcık Şerbeti yeni bölümlerinin yanı sıra fragmanlarıyla da heyecanı had safhaya ulaştırırken, Fatih ve Görkem'in dillere destan bir düğünle evlendiği yeni bölüm fragmanı sosyal medyaya damga vurdu. Görkem'in ilk günden Pembe'ye ayar verip mosmor yaptığı fragmana tepki yağdı.