Yaş Farkı Olay Olmuştu: Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz'li Dizi Hakkında İlk Kez Konuştu!
Yaş Farkı Olay Olmuştu: Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz'li Dizi Hakkında İlk Kez Konuştu!
Son dönemin parlayan yıldızlarından Su Burcu Yazgı Coşkun genç yaşına rağmen dizilerin başrollerinde yer almaya başladı. Son olarak Burak Deniz'le Şehrazad adlı dizide başrol için anlaşan Coşkun'un partneriyle arasındaki 15 yaş fark büyük olay yaratırken, Coşkun dizi ve rol arkadaşı hakkında ilk kez konuştu.
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18 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun son dönemin en yıldızı parlayan isimlerinden biri.
Sektöre çocuk oyuncu olarak giren Coşkun, Aşk Yeniden, Bizim Hikaye gibi dizilerde rol alırken genç yaşına rağmen başrol için büyük bir teklif aldı.
Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı Şehrazad dizi için başrol teklifi alan Su Burcu Yazgı Coşkun'un başarısı yadsınamazken, Deniz'le arasındaki yaş farkı kısa sürede gündem oldu.
Aralarındaki 15 yaş fark sosyal medyada yoğun tepki alırken, Su Burcu Yazgı Coşkun yeni dizisi Şehrazad ve partneri Burak Deniz hakkında ilk kez konuştu.
Bir AVM'de görüntülenen Coşkun, “Burak Deniz ile birlikte senaryoyu paylaşacağız. Oyunculuğunu çok beğendiğim birisi. Senaryoyu okuduğumda çok etkilenmiştim, heyecanla bekliyorum. Hayırlısı olsun.” dedi.
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