Yaş Farkı Olay Olmuştu: Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz'li Dizi Hakkında İlk Kez Konuştu!

Son dönemin parlayan yıldızlarından Su Burcu Yazgı Coşkun genç yaşına rağmen dizilerin başrollerinde yer almaya başladı. Son olarak Burak Deniz'le Şehrazad adlı dizide başrol için anlaşan Coşkun'un partneriyle arasındaki 15 yaş fark büyük olay yaratırken, Coşkun dizi ve rol arkadaşı hakkında ilk kez konuştu.