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Evrim Keklik Survivor All Star'da Sürekli Erkeklerle Anılan Aleyna Yüzünden İsyan Edip "Yazıklar Olsun" Dedi

Evrim Keklik Survivor All Star'da Sürekli Erkeklerle Anılan Aleyna Yüzünden İsyan Edip "Yazıklar Olsun" Dedi

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
26.03.2024 - 08:57

Survivor All Star 2024 sezonunda hiç beklemediğimiz durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri ise şüphesiz ki Aleyna Kalaycıoğlu. Özellikle Yunus Emre ile olan yakınlığı sosyal medyada yankı uyandırınca daha çok bir arada görmeye başladığımız ikili, eski Survivor Evrim Keklik'in de dikkatini çekmiş. Keklik gördükleri karşısında isyan ederken 'Survivor buna kadar düştü mü?' demeyi de ihmal etmiyor.

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Survivor All Star 2024 sezonunun adı en çok geçen isimlerinden bir tanesi Aleyna Kalaycıoğlu.

Survivor All Star 2024 sezonunun adı en çok geçen isimlerinden bir tanesi Aleyna Kalaycıoğlu.

Yarışlar esnasındaki tutumlarından adada arkadaşlarıyla arasında yaşananlara kadar pek çok konuda sosyal medyada adının geçtiğini görüyoruz sıklıkla.

Diğer bir yandan Survivor All Star'ın en kaotik olaylarından biri Aleyna ve Yunus Emre arasındaki "aşırı" samimiyet.

Diğer bir yandan Survivor All Star'ın en kaotik olaylarından biri Aleyna ve Yunus Emre arasındaki "aşırı" samimiyet.

İzleyicilerin sosyal medyada isyan ettiği, Yunus Emre Özden'in eşi Beria'nın bulduğu her fırsatta uyarı geçmeye çalıştığı bu samimiyet gündemden düşmüyor elbette. Ekranda eşini izleyen Beria Özden, fırsat bulduğu ilk telefon konuşmasında Aleyna'dan uzak durması konusunda Yunus Emre'yi uyardı.

Ancak bu uyarının ardından Yunus Emre ve Aleyna arasındaki iletişim yine değişmedi.

Ancak bu uyarının ardından Yunus Emre ve Aleyna arasındaki iletişim yine değişmedi.

Hatta ikili hakkında haberler ve tepkiler artmaya başlarken, daha da samimi bir hale geldiklerini söylemek yalan olmaz.

Bunun yanı sıra Aleyna Kalaycıoğlu adada kolay şeylerle baş etmiyor. Diğer yarışmacı arkadaşları ile arasının kötü olması genç yarışmacıyı sinir krizine sürüklemişti.

Bunun yanı sıra Aleyna Kalaycıoğlu adada kolay şeylerle baş etmiyor. Diğer yarışmacı arkadaşları ile arasının kötü olması genç yarışmacıyı sinir krizine sürüklemişti.

Üstüne çok gidildiğini düşünen ve daha fazla dayanamayacağını söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu hüngür hüngür ağladığı sırada sinirini atamayıp duvarlara vurmuştu.

Adada Yunus Emre ile yakınlığı devam eden, fragmanlarda bile özellikle ikisinin olduğu anlara yer verildiğini gördüğümüz Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ise sosyal medyada kızını savunan paylaşımlarını sürdürüyor.

Adada Yunus Emre ile yakınlığı devam eden, fragmanlarda bile özellikle ikisinin olduğu anlara yer verildiğini gördüğümüz Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ise sosyal medyada kızını savunan paylaşımlarını sürdürüyor.

Zuhal Kalaycıoğlu kızı hakkında yapılan eleştirel yorumlara karşı savunan paylaşımlar yapmayı sürdürürken son hikayeleri dikkat çekti.

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Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik, All Star sezonuna katılmamış olsa da programı yakından takip etmeye devam ediyor.

Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik, All Star sezonuna katılmamış olsa da programı yakından takip etmeye devam ediyor.

Daha öncesinde yarışmaya kimsenin keyfine gitmediğini ve herkesin para kazandığını söyleyen Evrim Keklik, 'Bedavadan kimse bize para vermiyor' demişti.

'Biliyorsunuz ki bizler, anamızın babamızın hayrına gitmiyoruz özellikle All Star senelerinde para kazanılıyor ve biz para kazanıyoruz. Bedavadan kimse bize para vermiyor, oradaki o zor şartlar sayesinde.'

Bu sefer de Aleyna'nın durumuna dayanamayan Evrim Keklik, "Hiç mi vicdanınız yok? Yazıklar olsun Survivor buna kadar düştü mü?" diyerek isyan etti.

Bu sefer de Aleyna'nın durumuna dayanamayan Evrim Keklik, "Hiç mi vicdanınız yok? Yazıklar olsun Survivor buna kadar düştü mü?" diyerek isyan etti.

'Bu senin modası da Aleyna'nın fotoğrafı yanına da Survivor'daki herhangi bir erkeğin fotoğrafı... Hiç mi vicdanınız yok? Yazıklar olsun Survivor buna kadar düştü mü? Sırf etkileşim almak için... Bir kadın olarak bundan çok rahatsızım.'

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, Evrim Keklik'in videosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, Evrim Keklik'in videosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İşte Evrim Keklik'in o isyanı:

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