Evrim Keklik Survivor All Star'da Sürekli Erkeklerle Anılan Aleyna Yüzünden İsyan Edip "Yazıklar Olsun" Dedi

Survivor All Star 2024 sezonunda hiç beklemediğimiz durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri ise şüphesiz ki Aleyna Kalaycıoğlu. Özellikle Yunus Emre ile olan yakınlığı sosyal medyada yankı uyandırınca daha çok bir arada görmeye başladığımız ikili, eski Survivor Evrim Keklik'in de dikkatini çekmiş. Keklik gördükleri karşısında isyan ederken 'Survivor buna kadar düştü mü?' demeyi de ihmal etmiyor.