Evrim Keklik Survivor All Star'da Sürekli Erkeklerle Anılan Aleyna Yüzünden İsyan Edip "Yazıklar Olsun" Dedi
Evrim Keklik Survivor All Star'da Sürekli Erkeklerle Anılan Aleyna Yüzünden İsyan Edip "Yazıklar Olsun" Dedi
Survivor All Star 2024 sezonunda hiç beklemediğimiz durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri ise şüphesiz ki Aleyna Kalaycıoğlu. Özellikle Yunus Emre ile olan yakınlığı sosyal medyada yankı uyandırınca daha çok bir arada görmeye başladığımız ikili, eski Survivor Evrim Keklik'in de dikkatini çekmiş. Keklik gördükleri karşısında isyan ederken 'Survivor buna kadar düştü mü?' demeyi de ihmal etmiyor.
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Survivor All Star 2024 sezonunun adı en çok geçen isimlerinden bir tanesi Aleyna Kalaycıoğlu.
Diğer bir yandan Survivor All Star'ın en kaotik olaylarından biri Aleyna ve Yunus Emre arasındaki "aşırı" samimiyet.
Ancak bu uyarının ardından Yunus Emre ve Aleyna arasındaki iletişim yine değişmedi.
Bunun yanı sıra Aleyna Kalaycıoğlu adada kolay şeylerle baş etmiyor. Diğer yarışmacı arkadaşları ile arasının kötü olması genç yarışmacıyı sinir krizine sürüklemişti.
Adada Yunus Emre ile yakınlığı devam eden, fragmanlarda bile özellikle ikisinin olduğu anlara yer verildiğini gördüğümüz Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ise sosyal medyada kızını savunan paylaşımlarını sürdürüyor.
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Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik, All Star sezonuna katılmamış olsa da programı yakından takip etmeye devam ediyor.
Bu sefer de Aleyna'nın durumuna dayanamayan Evrim Keklik, "Hiç mi vicdanınız yok? Yazıklar olsun Survivor buna kadar düştü mü?" diyerek isyan etti.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, Evrim Keklik'in videosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
İşte Evrim Keklik'in o isyanı:
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