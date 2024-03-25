Merve Aydın'ın Televizyon Ekranlarında Şansını İlk Olarak Moda Programıyla Denediği Ortaya Çıktı!
Merve Aydın'ın Televizyon Ekranlarında Şansını İlk Olarak Moda Programıyla Denediği Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://youtu.be/SRnmTQ1klOk
Survivor denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Merve Aydın'ın daha önce bir moda programına katılarak TV serüvenini başlattığı ortaya çıktı. Ünlü atletin programda kendisini tanıtarak ödüllerini göstermesi dikkatlerden kaçmadı.
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5 kez Survivor'a katıldığı için yarışmayla bütünleşen Merve Aydın, programın en iddialı isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
Çocuğunu bırakıp yarışmaya katıldığı için sık sık eleştirilen Aydın, tüm eleştirilere performansıyla cevap vermeyi tercih ediyor.
Ancak Merve Aydın'ı bu kez gündeme getiren atletizmdeki rekoru ya da Survivor'daki performansı değil.
Her ne kadar Survivor'la bütünleşmiş olsa da milli atletin ekran macerasına çok daha önce başladığı ortaya çıktı.
Meğer ünlü atlet Survivor'dan önce TV ekranlarındaki şansını Bana Her Şey Yakışır'la denemiş!
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2013 yılında Bana Her Şey Yakışır'a katılan Aydın, moda konusunda iddialı olduğunu ve atletizmle ilgilendiğini söylemiş.
Ödüllerini gösterip dünyada neredeyse gitmediği ülke kalmadığını söyleyen milli atletin ekran macerası da aslında böylece başlamış olmuş.
Bütçesi 750 TL olan Merve Aydın'ı Bana Her Şey Yakışır'dan hatırlıyor musunuz?
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