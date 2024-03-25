Adını Değiştirip Tesettüre Girdi: Popstar Alaturka'nın Efsane Yarışmacısı Özlem Güneş'in Radikal Değişimi!
Adını Değiştirip Tesettüre Girdi: Popstar Alaturka'nın Efsane Yarışmacısı Özlem Güneş'in Radikal Değişimi!
Bir dönemin efsane programı Popstar Alaturka, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in jüri koltuğunda oturduğu yarışmada 19 yaşındaki Özlem Güneş sesi ve tarzıyla tartışma konusu olmuştu. Yarışma sonrası adını değiştirerek tesettüre giren yarışmacı kendine bambaşka bir hayat seçti!
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2006 yılında yayın hayatına başlayan ve 2009'a kadar fırtına gibi esen Popstar Alaturka, Türk televizyon tarihinin en sevilen yarışmalarından biri olmayı başarmıştı.
Birbirinden yetenekli yarışmacılarıyla kaliteli müziğe doyduğumuz yarışma hem jürileri hem de yarışmacılarıyla sık sık gündem oluyordu.
Yarışmanın iddialı seslerinden biri olan 19 yaşındaki Özlem Güneş o dönem adından sıkça söz ettiriyordu.
Dekolte giymediği için jüriyle tartışan Güneş, “Ben manken değilim dekolte giymem” diyerek Armağan Çağlayan'ı öfkelendirmişti.
Güneş, yarışma sonrasında konuyla ilgili yaptığı açıklamada jürinin "Sanatçı olacaksın neden dekolte giymiyorsun?" dediğini ve bu sebeple yapım ekibine elenmek istediğini söylemişti.
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Yarışmadan böylece elenen Özlem Güneş, yarışma sonrası sahne almaya devam ettiği sırada din eğitimleri almaya başlamış.
Eşiyle tanıştıktan bir süre sonra da sahne hayatına son veren eski yarışmacı tesettüre girmeye karar vermiş.
Eşinin tesettür kararına karşı ilk başta karşı çıkmasına rağmen kapanan ve cemaatlere, tarikatlara giderek sohbetlere katılan Güneş, bu süreçte adını da Mekselina İslam olarak değiştirmiş.
Atatürk Üniversitesi'nde İlahiyat okuyan eski yarışmacı "Başarabilirsin" adında bir de kitap yazmış.
İlişki koçluğu yapan Özlem Güneş'in Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunuyor.
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Hahahaha teyzeme bak beee ismine İslam koymuş milleti uyutuyor. Bizde Mekselina diye okunan isim İbranice asıllıdır ve Mekşelina'dır. 7 uyurlardan birinin is... Devamını Gör
Gene dikkat edin meslekleri de hep aynı: ilişki koçluğu, skimsonik danışmanlığı, spiritüel hocalığı, hamamcı teyzee hamamcı teyzeee evrene enerji gönderdimmm... Devamını Gör
bir hayat, bir karakter nasıl yok olur, silinir, sindirilir? Örneği... :(