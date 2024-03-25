Adını Değiştirip Tesettüre Girdi: Popstar Alaturka'nın Efsane Yarışmacısı Özlem Güneş'in Radikal Değişimi!

Bir dönemin efsane programı Popstar Alaturka, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in jüri koltuğunda oturduğu yarışmada 19 yaşındaki Özlem Güneş sesi ve tarzıyla tartışma konusu olmuştu. Yarışma sonrası adını değiştirerek tesettüre giren yarışmacı kendine bambaşka bir hayat seçti!