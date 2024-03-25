Survivor'dan Elenen Bozok Şok İddialarda Bulunduğu Nagihan Hakkında "Şakşakçı" Dedi!
Survivor'dan Elenen Bozok Şok İddialarda Bulunduğu Nagihan Hakkında "Şakşakçı" Dedi!
Kaynak: https://twitter.com/1hemdm/status/177...
Survivor All Star'dan elenerek sevenlerini üzen Bozok, takım arkadaşı Nagihan hakkında bazı iddialarda bulundu. Dora ile birlikte Begüm'ün açtığı canlı yayına katılan Bozok, Nagihan'la ilgili şakşakçı dedi!
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Temposuna yetişmekte güçlük çektiğimiz Survivor'da 21 Mart'ta elenen yarışmacı Bozok olmuştu.
Kırmızı takımda yarışan Bozok, takımın en sevilen ve güçlü görülen yarışmacılarından biriydi.
Survivor'ın en yaşlı yarışmacısı olan Bozok'un güçlü kondisyonu ve azmi herkes tarafından çok seviliyordu.
Yarışmada bulunduğu süre boyunca Nagihan'la pek anlaştığını söyleyemeyeceğimiz Bozok, elenmesinin ardından Begüm'ün canlı yayınına katılarak Nagihan hakkında şoke eden ifadelerde bulundu.
Nagihan'ın kendisinin oyun bırakmasına rağmen, sakatlığından dolayı oyuna çıkmak istemeyenlere laf etmesini eleştiren Bozok, sözleriyle herkesi şaşırttı.
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Bozok ayrıca, Nagihan'ın yarışmada güçlü gördüğü kim varsa onun yanında olduğunu belirtti. "Turbo varken ona şakşak diyordu, Atakan'la Hilmi Cem gelince onların şakşakçısı oldu" dedi.
Dora'nın "Nagihan, Turabi'nin şakşakçısı olmadı" demesi üzerine ise, "Nagihan'ın realitylerde ve ada hayatında şakşakçılığı var sizin görmediğiniz." dedi.
Siz Bozok'un sözleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
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