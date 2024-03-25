Müjdat Gezen'in Survivor'da Hırsızlık Yapan Poyraz'a Söylediği Sözlere Turabi'den Sert Yanıt!

Survivor All Star'ın bitmek bilmez kaosunun tam da ortasında herkesi şaşırtan bir olay yaşanmıştı. Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evine girerek hırsızlık yapması büyük bir tepki görmüş, olay sonunda yalnızca 10 ödülden yararlanmama cezası alması ise gündemi bir hayli meşgul etmişti. Konuyla ilgili Turabi'den şaşırtıcı bir hamle geldi!