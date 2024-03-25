Müjdat Gezen'in Survivor'da Hırsızlık Yapan Poyraz'a Söylediği Sözlere Turabi'den Sert Yanıt!
Müjdat Gezen'in Survivor'da Hırsızlık Yapan Poyraz'a Söylediği Sözlere Turabi'den Sert Yanıt!
Survivor All Star'ın bitmek bilmez kaosunun tam da ortasında herkesi şaşırtan bir olay yaşanmıştı. Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evine girerek hırsızlık yapması büyük bir tepki görmüş, olay sonunda yalnızca 10 ödülden yararlanmama cezası alması ise gündemi bir hayli meşgul etmişti. Konuyla ilgili Turabi'den şaşırtıcı bir hamle geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Pek çok kavga ve entrikaya tanık olduğumuz Survivor'da herkesi şaşırtan bambaşka bir olay yaşanmıştı. Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girerek yiyecek ve içecek çalmıştı.
Bu olayı konseyde açıklayan Acun Ilıcalı, ev sahibinin polise gitmesine engel olduğunu söyleyerek Poyraz'a önce 15 ödülden yararlanmama cezası verdi; daha sonra cezayı 10 ödüle düşürdü.
Herkesin tepki göstermesinin ardından herkesi şaşırtan bir gelişmeyle yarışma sırasında hiç anlaşamadığı Turabi'den Poyraz'a destek paylaşımı geldi.
"Yiğit gerçekten kötü bir şey yapsaydı ona ilk eleştiriyi ben yapardım" diyen Turabi, "Bana göre yaptığı nefsi müdafaa." diyerek sözlerini sürdürdü.
Müjdat Gezen'in sözlerini eleştiren Turabi, "Aç kalmış bir yarışmacının sırf karnını doyurmak için bir şeyler almış olması onu hırsız yapmaz" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Müjdat Gezen'in sözleriyle ilgili eleştirilerde bulunan Turabi, sözlerini "İnsan oğlu böyledir. Kendi kocaman hatasını çuvala basar. Senin ufacık hatanı alır duvara asar!" diyerek bitirdi.
Siz Turabi'nin Müjdat Gezen'e sözleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda