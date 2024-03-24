Müjdat Gezen Survivor'da Poyraz'ın Hırsızlık Yapmasını Normalleştiren Acun Ilıcalı'ya Sert Çıktı!

Son yılların en olaylı Survivor'ında hiç beklenmedik olaylar yaşanmıştı hatırlarsanız. Poyraz'ın yaptığı hırsızlık gündeme bomba gibi düşerken, yarışmada 10 ödülden yararlanmama cezası almakla yetinmişti. Bu olanlar nedeniyle Müjdat Gezen açtı ağzını yumdu gözünü!