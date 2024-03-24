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Müjdat Gezen Survivor'da Poyraz'ın Hırsızlık Yapmasını Normalleştiren Acun Ilıcalı'ya Sert Çıktı!

Müjdat Gezen Survivor'da Poyraz'ın Hırsızlık Yapmasını Normalleştiren Acun Ilıcalı'ya Sert Çıktı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
24.03.2024 - 19:21

Son yılların en olaylı Survivor'ında hiç beklenmedik olaylar yaşanmıştı hatırlarsanız. Poyraz'ın yaptığı hırsızlık gündeme bomba gibi düşerken, yarışmada 10 ödülden yararlanmama cezası almakla yetinmişti. Bu olanlar nedeniyle Müjdat Gezen açtı ağzını yumdu gözünü!

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Her bölüm ayrı bir kavga ve ayrı bir gündeme dahil olduğumuz Survivor'da son yılların en olaylı sezonu oluyor.

Her bölüm ayrı bir kavga ve ayrı bir gündeme dahil olduğumuz Survivor'da son yılların en olaylı sezonu oluyor.

Her türlü kavga, dışarıdan yemek getirme, aileye haber yollamaya çalışırken göz altına alınma gibi durumların yaşadığı Survivor'da bir de Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evini soyması şokunu yaşamıştık.

Her türlü kavga, dışarıdan yemek getirme, aileye haber yollamaya çalışırken göz altına alınma gibi durumların yaşadığı Survivor'da bir de Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evini soyması şokunu yaşamıştık.

Acun Ilıcalı bu olayı açıklamasının ardından Poyraz'a rekor ceza verdiğini, 10 ödülden yararlanamayacağını söylemiş; kendisi araya girmese polislik olacağını söylemişti.

Acun Ilıcalı bu olayı açıklamasının ardından Poyraz'a rekor ceza verdiğini, 10 ödülden yararlanamayacağını söylemiş; kendisi araya girmese polislik olacağını söylemişti.

Usta oyuncu Müjdat Gezen bu yaşananlarla ilgili Acun Ilıcalı'ya sert çıktı.

Hırsızlığın normalleştirildiğini dile getiren Gezen, programa +18 ibaresi konması gerektiğini söyledi.

Hırsızlığın normalleştirildiğini dile getiren Gezen, programa +18 ibaresi konması gerektiğini söyledi.
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Müjdat Gezen ayrıca kavga ettiği için diskalifiye edilen Sema gibi Poyraz'ın da daha büyük bir ceza alması gerektiğini söyledi.

Müjdat Gezen ayrıca kavga ettiği için diskalifiye edilen Sema gibi Poyraz'ın da daha büyük bir ceza alması gerektiğini söyledi.

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