Bu Kadar Dev Kadro da Şov Bizce: Gaddar Dizisine Bomba Gibi Bir İsim Konuk Oluyor!
Bu Kadar Dev Kadro da Şov Bizce: Gaddar Dizisine Bomba Gibi Bir İsim Konuk Oluyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
Yeni sezonda cuma akşamlarında yerini alan Gaddar, güçlü rakipleri Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını karşısında hiç de fena sayılmayan bir reyting elde etmeyi başarıyor. Hikayenin gittikçe derinleştiği dizinin kadrosunda da geliştirme yapılarak daha iyi sonuçlar elde edilmesi amaçlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye ünlü bir oyuncu konuk olarak katılacak.
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Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Gaddar, reyting rekortmeni rakipleri Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını karşısında oldukça iyi sonuçlar elde ediyor.
Ekranlarda görmeyi özlediğimiz Çağatay Ulusoy'un muhteşem dönüşüyle şenlendiğimiz Gaddar'da hikaye gittikçe derinleşiyor.
Güçlü bir kadroya sahip dizide hem senaryoda hem de kadroda yenilikler yapılıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre İbrahim Çelikkol diziye konuk oluyor.
Çelikkol dizide Korkut Zakkum karakterini canlandıracak.
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Birkaç bölüm rol alacağı bilinen Çelikkol'un Ay Yapım'ın bir geleneği olarak “Ezel” dizisine Kıvanç Tatlıtuğ, “Çukur” dizisine ise Barış Ardıç konuk olmasına bir gönderme olduğu belirtildi.
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