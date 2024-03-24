Görüş Bildir
Haberler
TV
Bu Kadar Dev Kadro da Şov Bizce: Gaddar Dizisine Bomba Gibi Bir İsim Konuk Oluyor!

Bu Kadar Dev Kadro da Şov Bizce: Gaddar Dizisine Bomba Gibi Bir İsim Konuk Oluyor!

Çağatay Ulusoy
themyscira - Misafir Editör
24.03.2024 - 18:18

Yeni sezonda cuma akşamlarında yerini alan Gaddar, güçlü rakipleri Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını karşısında hiç de fena sayılmayan bir reyting elde etmeyi başarıyor. Hikayenin gittikçe derinleştiği dizinin kadrosunda da geliştirme yapılarak daha iyi sonuçlar elde edilmesi amaçlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye ünlü bir oyuncu konuk olarak katılacak.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Gaddar, reyting rekortmeni rakipleri Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını karşısında oldukça iyi sonuçlar elde ediyor.

Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Gaddar, reyting rekortmeni rakipleri Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını karşısında oldukça iyi sonuçlar elde ediyor.

Ekranlarda görmeyi özlediğimiz Çağatay Ulusoy'un muhteşem dönüşüyle şenlendiğimiz Gaddar'da hikaye gittikçe derinleşiyor.

Ekranlarda görmeyi özlediğimiz Çağatay Ulusoy'un muhteşem dönüşüyle şenlendiğimiz Gaddar'da hikaye gittikçe derinleşiyor.

Güçlü bir kadroya sahip dizide hem senaryoda hem de kadroda yenilikler yapılıyor.

Güçlü bir kadroya sahip dizide hem senaryoda hem de kadroda yenilikler yapılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre İbrahim Çelikkol diziye konuk oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre İbrahim Çelikkol diziye konuk oluyor.

Çelikkol dizide Korkut Zakkum karakterini canlandıracak.

Çelikkol dizide Korkut Zakkum karakterini canlandıracak.

Babasının annesini öldürmesine tanık olan ve iki kardeşine sahip çıkmak zorunda kalan Korkut, hayata tutunmak için de yasa dışı işlere girmiş ve kısa sürede yer altı dünyasının korku salan isimlerinden biri olmuş.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Birkaç bölüm rol alacağı bilinen Çelikkol'un Ay Yapım'ın bir geleneği olarak “Ezel” dizisine Kıvanç Tatlıtuğ, “Çukur” dizisine ise Barış Ardıç konuk olmasına bir gönderme olduğu belirtildi.

Birkaç bölüm rol alacağı bilinen Çelikkol'un Ay Yapım'ın bir geleneği olarak “Ezel” dizisine Kıvanç Tatlıtuğ, “Çukur” dizisine ise Barış Ardıç konuk olmasına bir gönderme olduğu belirtildi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?