Bu Kadar Dev Kadro da Şov Bizce: Gaddar Dizisine Bomba Gibi Bir İsim Konuk Oluyor!

Yeni sezonda cuma akşamlarında yerini alan Gaddar, güçlü rakipleri Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını karşısında hiç de fena sayılmayan bir reyting elde etmeyi başarıyor. Hikayenin gittikçe derinleştiği dizinin kadrosunda da geliştirme yapılarak daha iyi sonuçlar elde edilmesi amaçlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye ünlü bir oyuncu konuk olarak katılacak.