Eşinin Uyarılarına Rağmen Aleyna'yla Yakınlaşmıştı: Beria Özden'in Yunus Emre'ye Tepkisi Çok Sert Oldu
Eşinin Uyarılarına Rağmen Aleyna'yla Yakınlaşmıştı: Beria Özden'in Yunus Emre'ye Tepkisi Çok Sert Oldu
Biliyorsunuz ki Yunus Emre ve Aleyna samimiyetine Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'den yasak gelmişti. Eşinin uyarısına rağmen Aleyna ile yakınlaşmaya devam eden Yunus Emre'ye eşinin tepkisi bu kez çok sert oldu.
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Bildiğiniz gibi Survivor All Star 2024, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kaosların ve tartışmaların hat safhada olduğu bu yıl oldukça olaylı geçiyor!
En sevilen yarışmacıların bir arada olduğu bu sezonun izleme zevki de oldukça yüksek. Ancak bunda ortalığın sürekli karışıyor olmasının da payı yok değil.
Eğer izliyorsanız zaten olaylara hakimsinizdir. Ancak izlemeyenler için biz yine de hatırlatalım. Survivor All Star 2024'ün en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi de Aleyna ve Yunus Emre arkadaşlığı.
Yakın arkadaş olan ikilinin arasında sohbetler ve tavırlar ilgi çekmeye başlayınca hatırlarsanız araya Yunus Emre'nin eşi Beria Özden girmişti.
Hatta Beria Özden, iletişim ödülünde Yunus Emre'ye Aleyna'dan uzak durmasını bile söylemişti. Tabii Yunus Emre eşinin uyarılarını dikkate almayınca işler iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı.
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Eğer izlediyseniz mutlaka görmüşsünüzdür. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bölüm fragmanında Aleyna ve Yunus Emre'nin samimi görüntüleri sosyal medyada şimdiden çok konuşuldu.
Beria Özden'in uyarılarına kulak asmayan eşine gösterdiği tepki ise bu kez çok sert oldu!
Birkaç gün öncesine kadar Beria Özden'in Instagram profilinde eşi Yunus Emre'nin baş harfleri yazıyordu. Hatta Özden'in profil fotoğrafı da eşi ile birlikte oldukları bir fotoğraftı 👇🏻
Beria Özden, Yunus Emre ve Aleyna samimiyetinin öne çıktığı yeni bölüm fragmanından sonra profilinden hem eşi ile olan fotoğrafını hem de eşinin baş harflerini kaldırdı.
Beria Özden'in bu hareketi ise akıllara "ayrılık mı var?" sorusunu getirdi. Sizce Özden'in bu hareketi ayrılık sinyali mi? Yorumlarda buluşalım!
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