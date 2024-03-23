Sefo Kadınlara Kaptırdık Demişti, Bartu Konsere Çıkmıştı: Alişan'ın Etek Gündemi Yorumları Tartışma Yarattı
Sefo Kadınlara Kaptırdık Demişti, Bartu Konsere Çıkmıştı: Alişan'ın Etek Gündemi Yorumları Tartışma Yarattı
Biliyorsunuz ki son günlerde bir etek gündemi aldı başını gidiyor. Konserde giyenler mi dersiniz yoksa 'eteği kadınlara nasıl kaptırdık ya' diyenler mi... Alişan da kendisine sorulan etek gündemine biraz sert çıkıştı!
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Biliyorsunuz ki son dönemlerde bir etek mevzusu var ki aldı başını gidiyor. Önce Sefo'nun İskoçya gezisinde etek giymesiyle başlayan bu gündem Bartu Küçükçağlayan'ın da konser kostümü olarak etek tercih etmesiyle çok konuşulmuştu.
Hatırlarsanız Eser Yenenler'in programına katılan Sefo, etekli pozuna gelen linçlerden sonra "Etek keyifli bence neden kadınlara kaptırdık onu bilmiyorum yani. Püfür püfür abi!" diyerek linçlere pek de kulak asmadığını göstermişti.
Bartu Küçükçağlayan'ın sahneye etekle çıkması ise ilk değildi. Daha önce de birkaç kez etek giymişti ünlü oyuncu. Hatta tütü giydiği bile olmuştu!
Gündeme ufak bir giriş yaptıysak şimdi gelelim asıl konumuza. Ünlü şarkıcı Alişan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Açıklamalarıyla sık sık konuşulan Alişan bu sefer de bir röportajında kendisine sorulan etek gündemi hakkında yaptığı yorumlar ile gündeme geldi.
Alişan, etek giyen ünlüler için "Cinsiyetsiz bir toplum yaratmak istiyorlar. Ama burası Türkiye, işlemez. Beş yaşındaki çocuğum görüp örnek almak isterse o zaman tehlike ortamı oluşur." ifadelerini kullandı!
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İşte o anlar 👇🏻
Gelin bir de Alişan'ın yorumuna kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz Alişan'ın etek gündemi yorumları için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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