Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
"Dilan ve Engin Polat'ın Hayatı Film Olsaydı Adı Ne Olurdu?" Sorusuna Gelen Birbirinden Yaratıcı Cevaplar

"Dilan ve Engin Polat'ın Hayatı Film Olsaydı Adı Ne Olurdu?" Sorusuna Gelen Birbirinden Yaratıcı Cevaplar

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
21.03.2024 - 00:23

'Dilan ve Engin Polat'ın hayatı film olsaydı adı ne olurdu?' sorusuna birbirinden yaratıcı cevaplar veren sosyal medya kullanıcıları timeline'da mizah rüzgarı estirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Lüks ve şatafatlı hayatlarıyla sık sık gündeme gelen Dilan ve Engin Polat çiftini mutlaka tanıyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Ya da en azından Dilan Polat'ın kamyon kamyon güllü hikayelerine mutlaka denk gelmişsinizdir.

Lüks ve şatafatlı hayatlarıyla sık sık gündeme gelen Dilan ve Engin Polat çiftini mutlaka tanıyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Ya da en azından Dilan Polat'ın kamyon kamyon güllü hikayelerine mutlaka denk gelmişsinizdir.

Eskiden doğum fotoğrafçılığı yapan Dilan Polat eşi ile birlikte kısa bir süre içerisinde bambaşka bir hayata geçiş yapınca olanlar olmuş ve ünlü çiftin hakkında çıkan iddialar sonucunda tutuklanmışlardı.

Eskiden doğum fotoğrafçılığı yapan Dilan Polat eşi ile birlikte kısa bir süre içerisinde bambaşka bir hayata geçiş yapınca olanlar olmuş ve ünlü çiftin hakkında çıkan iddialar sonucunda tutuklanmışlardı.

Dilan ve Engin Polat çifti neredeyse altı aydır tutuklu. Ancak gündemden düştüler mi derseniz tabii ki de hayır. Ünlü çift tutuklu olmalarına rağmen hala sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden bir tanesi olmaya devam ediyorlar.

Dilan ve Engin Polat çifti neredeyse altı aydır tutuklu. Ancak gündemden düştüler mi derseniz tabii ki de hayır. Ünlü çift tutuklu olmalarına rağmen hala sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden bir tanesi olmaya devam ediyorlar.

Peki gelin şimdi biraz düşünelim! Dilan ve Engin Polat çiftinin hayatı bir film olsaydı sizce ne olurdu? Siz bu sorunun cevabını düşünürken gelin bir yandan da zaten hazır olan cevaplara bir bakalım!

Peki gelin şimdi biraz düşünelim! Dilan ve Engin Polat çiftinin hayatı bir film olsaydı sizce ne olurdu? Siz bu sorunun cevabını düşünürken gelin bir yandan da zaten hazır olan cevaplara bir bakalım!

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Sizce Dilan ve Engin Polat çiftinin hayatı bir film olsaydı adı ne olurdu? Hadi, yorumlarda buluşalım!

Sizce Dilan ve Engin Polat çiftinin hayatı bir film olsaydı adı ne olurdu? Hadi, yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?