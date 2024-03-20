"Dilan ve Engin Polat'ın Hayatı Film Olsaydı Adı Ne Olurdu?" Sorusuna Gelen Birbirinden Yaratıcı Cevaplar
"Dilan ve Engin Polat'ın Hayatı Film Olsaydı Adı Ne Olurdu?" Sorusuna Gelen Birbirinden Yaratıcı Cevaplar
'Dilan ve Engin Polat'ın hayatı film olsaydı adı ne olurdu?' sorusuna birbirinden yaratıcı cevaplar veren sosyal medya kullanıcıları timeline'da mizah rüzgarı estirdi.
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Lüks ve şatafatlı hayatlarıyla sık sık gündeme gelen Dilan ve Engin Polat çiftini mutlaka tanıyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Ya da en azından Dilan Polat'ın kamyon kamyon güllü hikayelerine mutlaka denk gelmişsinizdir.
Eskiden doğum fotoğrafçılığı yapan Dilan Polat eşi ile birlikte kısa bir süre içerisinde bambaşka bir hayata geçiş yapınca olanlar olmuş ve ünlü çiftin hakkında çıkan iddialar sonucunda tutuklanmışlardı.
Dilan ve Engin Polat çifti neredeyse altı aydır tutuklu. Ancak gündemden düştüler mi derseniz tabii ki de hayır. Ünlü çift tutuklu olmalarına rağmen hala sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden bir tanesi olmaya devam ediyorlar.
Peki gelin şimdi biraz düşünelim! Dilan ve Engin Polat çiftinin hayatı bir film olsaydı sizce ne olurdu? Siz bu sorunun cevabını düşünürken gelin bir yandan da zaten hazır olan cevaplara bir bakalım!
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Sizce Dilan ve Engin Polat çiftinin hayatı bir film olsaydı adı ne olurdu? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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