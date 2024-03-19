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Kedilerinin Oturduğu En Anlamsız Yerleri Paylaşarak Kahkaha Tufanı Yaratan Twitter Kullanıcıları

Kedilerinin Oturduğu En Anlamsız Yerleri Paylaşarak Kahkaha Tufanı Yaratan Twitter Kullanıcıları

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
19.03.2024 - 22:43

Biliyorsunuz ki patili dostlarımız bazen hiç umulmadık yerlerden çıkmaya da hiç umulmadık yerlere yerleşmeye de pek meraklı. Gelin kedilerinin oturduğu en anlamsız yerleri paylaşan Twitter kullanıcılarının görsellerine birlikte bakalım!

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Patili dostlarımızın bazen beklenmedik yerlerden belirip, tahmin edilemeyecek alanlarda uzanmayı tercih ettiklerini hepimiz biliriz.

Patili dostlarımızın bazen beklenmedik yerlerden belirip, tahmin edilemeyecek alanlarda uzanmayı tercih ettiklerini hepimiz biliriz.

Özellikle de onların rahatlıkla oturabileceğini düşünmediğimiz, "burada da oturamazsın ya" dediğimiz alanlarda sanki dünyanın en konforlu yeri orasıymış gibi oturmalarını da...

Özellikle de onların rahatlıkla oturabileceğini düşünmediğimiz, "burada da oturamazsın ya" dediğimiz alanlarda sanki dünyanın en konforlu yeri orasıymış gibi oturmalarını da...

@Napeervaa isimli sosyal medya kullanıcısı da kedisinin oturduğu anlamsız yeri paylaşarak diğer kullanıcılara "Kedolarınızın oturduğu en anlamsız yerler" sorusunu sordu. Ortaya ise kahkaha tufanı yaratacak görseller çıktı. Gelin, birilikte bakalım!

@Napeervaa isimli sosyal medya kullanıcısı da kedisinin oturduğu anlamsız yeri paylaşarak diğer kullanıcılara "Kedolarınızın oturduğu en anlamsız yerler" sorusunu sordu. Ortaya ise kahkaha tufanı yaratacak görseller çıktı. Gelin, birilikte bakalım!

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Sizin patili dostunuzun oturduğu en anlamsız yer neresi? Hadi, yorumlarda buluşalım!

Sizin patili dostunuzun oturduğu en anlamsız yer neresi? Hadi, yorumlarda buluşalım!
twitter.com

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