Viyana Kapılarında Manitaya Yazanlardan Kulaklığının Peşine Düşen Adama Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Viyana Kapılarında Manitaya Yazanlardan Kulaklığının Peşine Düşen Adama Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı günü sosyal medyanın lokomotifi, kaydırmaktan bir hal olduğumuz Twitter'da neler dönmüş? Neler konuşulmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Romantik anlar...
Ne hayatlar var be!
Gayet açık!
Kaç pound ediyor?
Buna benzer bir şey yaşanırdı.
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En temizi!
Cacık gurmeliği de olmalı.
Deyim gerçek olmuş.
Evet komik
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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