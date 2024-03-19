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Viyana Kapılarında Manitaya Yazanlardan Kulaklığının Peşine Düşen Adama Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Viyana Kapılarında Manitaya Yazanlardan Kulaklığının Peşine Düşen Adama Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
19.03.2024 - 18:59

Bakalım Salı günü sosyal medyanın lokomotifi, kaydırmaktan bir hal olduğumuz Twitter'da neler dönmüş? Neler konuşulmuş? 

İyi eğlenceler 🚀

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Romantik anlar...

Romantik anlar...
twitter.com

Ne hayatlar var be!

Ne hayatlar var be!
twitter.com

Gayet açık!

Gayet açık!
twitter.com

Kaç pound ediyor?

Kaç pound ediyor?
twitter.com

Buna benzer bir şey yaşanırdı.

Buna benzer bir şey yaşanırdı.
twitter.com
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En temizi!

En temizi!
twitter.com

Cacık gurmeliği de olmalı.

Cacık gurmeliği de olmalı.
twitter.com

Deyim gerçek olmuş.

Deyim gerçek olmuş.
twitter.com

Evet komik

Evet komik
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

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