Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Hafta sonuna girerken geçtiğimiz hafta etkileşimi uçup giden, bizim de keyfimizi yerine getiren paylaşımlara bakalım.
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Mahsun Karaca'nın isyanı...
Siz de kendi imkanlarınızla Yılmaz Erdoğan olabilirsiniz.
Çok da hallolmuş gibi değil.
Bu dizinin sanat ekibi saygıyı hakediyor.
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Meslek hastalığı...
İlginç bir dolandırıcılık vakası...
Ortalık yine kedi doldu.
Sizce?
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Şebnem Ferah'ın klibi değil mi bu?
Kelime şakası dozumuzu da aldık.
Sahra tabağı
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Kaçış yok!
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