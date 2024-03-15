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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.03.2024 - 17:40

Hafta sonuna girerken geçtiğimiz hafta etkileşimi uçup giden, bizim de keyfimizi yerine getiren paylaşımlara bakalım.

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Mahsun Karaca'nın isyanı...

Mahsun Karaca'nın isyanı...

Siz de kendi imkanlarınızla Yılmaz Erdoğan olabilirsiniz.

Siz de kendi imkanlarınızla Yılmaz Erdoğan olabilirsiniz.
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Çok da hallolmuş gibi değil.

Çok da hallolmuş gibi değil.
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Bu dizinin sanat ekibi saygıyı hakediyor.

Bu dizinin sanat ekibi saygıyı hakediyor.
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👇

👇
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Meslek hastalığı...

Meslek hastalığı...
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İlginç bir dolandırıcılık vakası...

İlginç bir dolandırıcılık vakası...
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Ortalık yine kedi doldu.

Ortalık yine kedi doldu.
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Sizce?

Sizce?
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👇

👇
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Şebnem Ferah'ın klibi değil mi bu?

Şebnem Ferah'ın klibi değil mi bu?
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Bu şekilde olanlar?

Kelime şakası dozumuzu da aldık.

Kelime şakası dozumuzu da aldık.
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Sahra tabağı

Sahra tabağı
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Kaçış yok!

Kaçış yok!
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Haftaya tekrar buradayız 👇

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