Haluk Levent'i Canlandıracak Oyuncudan Telefon Kırma Fobisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haluk Levent'i Canlandıracak Oyuncudan Telefon Kırma Fobisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Perşembe günü hangi paylaşımlar öne çıkmış, hangi tweetler alıp başını yürümüş?
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başlayalım!
Bu yapıldı yalnız.
Kurgu değilse fecaat!
Cerrahlar her gün aynı şakayı duyacak.
Daha yapılmadı mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Hayırlı olsun.
Makarna salatası falan bir şeyler ekleyin.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda