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Haluk Levent'i Canlandıracak Oyuncudan Telefon Kırma Fobisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Haluk Levent'i Canlandıracak Oyuncudan Telefon Kırma Fobisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.03.2024 - 18:07

Bakalım Perşembe günü hangi paylaşımlar öne çıkmış, hangi tweetler alıp başını yürümüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Bu yapıldı yalnız.

Bu yapıldı yalnız.
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Kurgu değilse fecaat!

Kurgu değilse fecaat!
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Cerrahlar her gün aynı şakayı duyacak.

Cerrahlar her gün aynı şakayı duyacak.
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Daha yapılmadı mı?

Daha yapılmadı mı?
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👇

👇
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Hayırlı olsun.

Hayırlı olsun.
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Makarna salatası falan bir şeyler ekleyin.

Makarna salatası falan bir şeyler ekleyin.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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