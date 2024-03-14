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Erkek Arkadaşlarına Lip Balm'ın Ne Olduğunu Soran Kadınlar İlginç Yanıtlar Aldı

Erkek Arkadaşlarına Lip Balm'ın Ne Olduğunu Soran Kadınlar İlginç Yanıtlar Aldı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.03.2024 - 12:25

Bazı ürünler vardır ki kadınlar için hayati öneme sahip olsa da erkekler eğer meslekleri gereği bilmiyorlarsa dünyadaki varlıklarından bile haberdar olmayabilir. Bunun en önemli örnekleri de bazı bakım ürünleri... Dudak bakımında kullanılan ve uçuklara iyi geldiği söylenen kremler de bunlardan. Bir X kullanıcısı erkek arkadaşına sordu. Ardından bu bir akıma dönüştü.

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Denizci de kendine göre cevap vermiş.

Denizci de kendine göre cevap vermiş.
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Bravo deyip sonraki yanıta geçiyoruz.

Bravo deyip sonraki yanıta geçiyoruz.
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Öncesinde bilmiyormuş yani?

Öncesinde bilmiyormuş yani?
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Salağa yatanlar...

Salağa yatanlar...
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Bir harfle kaçırmış.

Bir harfle kaçırmış.
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Abartmış?

Abartmış?
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Mini bal?

Mini bal?
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Performans krem!

Performans krem!
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Aferin Samed!

Aferin Samed!
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Müzelik bir insan...

Müzelik bir insan...
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Bir kamu spotuyla kapatalım.

Bir kamu spotuyla kapatalım.
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