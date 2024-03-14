Erkek Arkadaşlarına Lip Balm'ın Ne Olduğunu Soran Kadınlar İlginç Yanıtlar Aldı
Erkek Arkadaşlarına Lip Balm'ın Ne Olduğunu Soran Kadınlar İlginç Yanıtlar Aldı
Bazı ürünler vardır ki kadınlar için hayati öneme sahip olsa da erkekler eğer meslekleri gereği bilmiyorlarsa dünyadaki varlıklarından bile haberdar olmayabilir. Bunun en önemli örnekleri de bazı bakım ürünleri... Dudak bakımında kullanılan ve uçuklara iyi geldiği söylenen kremler de bunlardan. Bir X kullanıcısı erkek arkadaşına sordu. Ardından bu bir akıma dönüştü.
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Denizci de kendine göre cevap vermiş.
Bravo deyip sonraki yanıta geçiyoruz.
Öncesinde bilmiyormuş yani?
Salağa yatanlar...
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Bir harfle kaçırmış.
Abartmış?
Mini bal?
Performans krem!
Aferin Samed!
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Müzelik bir insan...
Bir kamu spotuyla kapatalım.
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