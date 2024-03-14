Erkek Arkadaşlarına Lip Balm'ın Ne Olduğunu Soran Kadınlar İlginç Yanıtlar Aldı

Bazı ürünler vardır ki kadınlar için hayati öneme sahip olsa da erkekler eğer meslekleri gereği bilmiyorlarsa dünyadaki varlıklarından bile haberdar olmayabilir. Bunun en önemli örnekleri de bazı bakım ürünleri... Dudak bakımında kullanılan ve uçuklara iyi geldiği söylenen kremler de bunlardan. Bir X kullanıcısı erkek arkadaşına sordu. Ardından bu bir akıma dönüştü.