Kuryelerle Yaşanan Diyaloglardan Erkeklerin Evlilik Vaadlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kuryelerle Yaşanan Diyaloglardan Erkeklerin Evlilik Vaadlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba gününün öne çıkan paylaşımları neler? 13 Mart 2024 gününün sosyal medyasını kimler belirlemiş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Share your gavur moment
Bu diyaloğu yaşamayan var mı?
Böyle bir gün...
Söylenmek istenen...
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Acil yanıt!
🤔
Kortonkolo
Sadece OK mi?
Abartmak?
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Haklı!
Bir ara da herkes Barbie olmuştu.
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