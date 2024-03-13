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Kuryelerle Yaşanan Diyaloglardan Erkeklerin Evlilik Vaadlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kuryelerle Yaşanan Diyaloglardan Erkeklerin Evlilik Vaadlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.03.2024 - 19:28

Bakalım Çarşamba gününün öne çıkan paylaşımları neler? 13 Mart 2024 gününün sosyal medyasını kimler belirlemiş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Share your gavur moment

Share your gavur moment
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Bu diyaloğu yaşamayan var mı?

Bu diyaloğu yaşamayan var mı?
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Böyle bir gün...

Böyle bir gün...
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Söylenmek istenen...

Söylenmek istenen...
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Acil yanıt!

Acil yanıt!
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🤔

🤔
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Kortonkolo

Kortonkolo
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Sadece OK mi?

Sadece OK mi?
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Abartmak?

Abartmak?
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Haklı!

Haklı!
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Bir ara da herkes Barbie olmuştu.

Bir ara da herkes Barbie olmuştu.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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