Başlarına Gelen "En Büyük Şerefsizliği" Anlatan Kadınların Hikayelerini Öğrenince Sinirleriniz Zıplayacak
Başlarına Gelen "En Büyük Şerefsizliği" Anlatan Kadınların Hikayelerini Öğrenince Sinirleriniz Zıplayacak
Kadın olarak hayat tutunmanın zorluklarını yaşayan bilir. Bir de üstüne büyük şerefsizlikle karşı karşıya kaldıysanız, geçmiş olsun. Bakın bu kadınlar neler neler yaşamış?
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Kadın olarak hayata tutunmanın zorluklarını kadın olan bilir. Her insana mahsus varolma sancısı bir tarafa, çevresel etkenler de bu mücadelenin en zorlayıcı etkenlerinden biri.
Dolayısıyla her kadın hayatının bir döneminde mutlaka haksızlığa uğramış, yoluna devam etmek için büyük çaba sarf etmiş olabilir. Keşke haksızlığa uğradığımız tek konu ilişkiler olsaydı...
Birazdan kadınların hayatları boyu gördüğü "en büyük şerefsizlik" örneklerini okuyacaksınız ama hepsi beklediğiniz kadar komik değil, hatta çok vahim olanları var.
Twitter'da bulunan bu kullanıcı kadınlara şu soruyu sordu 👇
Ve hepsi birbirinden farklı şu cevapları aldı 👇
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Bu nasıl iştir?!
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