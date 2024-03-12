Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
İnternette her şeyi gördük diyorsanız yanılıyorsunuz. Bu paylaşımları görünce saçınızı başınızı yolmaya engel olamayacksınız.
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1. Dur kanka sıraya girdik şimdi kavga ediyoruz senin için...
2. Fotoşopun kurucusu ağlıyor şu anda...
3. Bedduanın da bir sınırı olmalı ya yuh!
4. O kadar büyük çiçek cenazelere gönderilir ama sen bilirsin bacım.
5. Tamam bize gönder, sorun çözülsün.
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6. Biz diğer mağazalara bir bakıp gelelim...
7. Dudaklar ayrı birliğe mi teslim olacak?
8. Ay bu nasıl dramdır!
9. Bazı evlere yemeğe gittiğinizde ev sahibinin tırnaklarını kaşık olarak kullanmadığından emin olmanız lazım.
10. İmdaaaaaattt!!!
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