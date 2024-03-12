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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
12.03.2024 - 13:18 Son Güncelleme: 12.03.2024 - 14:03

İnternette her şeyi gördük diyorsanız yanılıyorsunuz. Bu paylaşımları görünce saçınızı başınızı yolmaya engel olamayacksınız.

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1. Dur kanka sıraya girdik şimdi kavga ediyoruz senin için...

1. Dur kanka sıraya girdik şimdi kavga ediyoruz senin için...

2. Fotoşopun kurucusu ağlıyor şu anda...

2. Fotoşopun kurucusu ağlıyor şu anda...

3. Bedduanın da bir sınırı olmalı ya yuh!

3. Bedduanın da bir sınırı olmalı ya yuh!

4. O kadar büyük çiçek cenazelere gönderilir ama sen bilirsin bacım.

4. O kadar büyük çiçek cenazelere gönderilir ama sen bilirsin bacım.

5. Tamam bize gönder, sorun çözülsün.

5. Tamam bize gönder, sorun çözülsün.
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6. Biz diğer mağazalara bir bakıp gelelim...

6. Biz diğer mağazalara bir bakıp gelelim...

7. Dudaklar ayrı birliğe mi teslim olacak?

7. Dudaklar ayrı birliğe mi teslim olacak?

8. Ay bu nasıl dramdır!

8. Ay bu nasıl dramdır!

9. Bazı evlere yemeğe gittiğinizde ev sahibinin tırnaklarını kaşık olarak kullanmadığından emin olmanız lazım.

9. Bazı evlere yemeğe gittiğinizde ev sahibinin tırnaklarını kaşık olarak kullanmadığından emin olmanız lazım.

10. İmdaaaaaattt!!!

10. İmdaaaaaattt!!!

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