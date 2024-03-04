Kuvvetli Bir Alkış Dizisinin Metin'i Cihat Süvarioğlu'nun Eski Halini Görünce Gözlerinize İnanamayacaksınız
Kuvvetli Bir Alkış Dizisinin Metin'i Cihat Süvarioğlu'nun Eski Halini Görünce Gözlerinize İnanamayacaksınız
Netflix'teki 'Kuvvetli Bir Alkış' dizisini seyrettiyseniz, Metin'le ilgili düşünceleriniz var demektir. Peki Metin'i canlandıran oyuncu Cihat Süvarioğlu'nun eski halini biliyor muydunuz?
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Son günlerde birçoğumuz Berkun Oya'nın yazıp yönettiği "Kuvvetli Bir Alkış" dizisine fena sarmış durumdayız.
Absürt komedinin nefis bir örneği olan dizide portakal vitaminine sıkışmış Metin'in varoluş sancılarına tanık olurken hem gülüyoruz hem de fena halde düşünüyoruz.
Özelikle Metin'in anne karnındaki şu sahnesi, dizinin başında herhalde hepimizi sert bir duvara toslattı.
Konu kendi başına çok farklı o kesin ama kesin olan bir şey daha var, Metin'i canlandıran Cihat Süvarioğlu gerçekten çok başarılı.
Dizi izleyicileri aslında onu yakından tanıyor. Kendisini en son "Gönül Dağı" dizisinin Ramazan'ı olarak seyretmiştik. Peki Süvarioğlu'nun eski halini herkes biliyor mu? Bilmeyenleri şöyle bir alalım o zaman 👇
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Bu tombiş, sevimli adam Cihat Süvarioğlu'nun birkaç sene önceki hali desek?
Son halini görünce inanmak biraz zor oluyor ama azim denilen şey tam olarak bu olsa gerek.
Başarılı oyuncu kendisini bir gün televizyonda seyrederken bu kilolu halini hiç beğenmemiş. Zayıflamadan da başka rollerde oynamasının mümkün olmadığını düşünüp yeni bir yola çıkmış.
Yaklaşık 1,5 sene içerisinde 40-45 kiloyu da müthiş bir azimle vermiş. Nerden baksanız başarı hikayesi!
Aslen Kayserili olan Cihat Süvarioğlu, bir arkadaşının tavsiyesiyle oyuncu olmuş. Kendisinin son hali işte böyle yakışıklı.
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Bu arada Cihat Süvarioğlu'na yükselen olabilir, o yüzden hemen bir bilgi verelim: Kendisi uzun zamandır Balca Yılmaz ile birlikte 👍
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