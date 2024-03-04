Sosyal Medyadaki Dans Videosuyla Yürekleri Hoplatıp Fenomen Olan Spor Hocasıyla Tanışın
Sosyal Medyadaki Dans Videosuyla Yürekleri Hoplatıp Fenomen Olan Spor Hocasıyla Tanışın
Sosyal medya ilginç bir yer. Her an kendi videonuzu görüp ünlü olduğunuzu fark edebilirsiniz. Tıpkı bu spor eğitmeni hocanın dans videosu gibi. Peki kimmiş bu adam? Gelin bakalım...
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Sosyal medya kendi fenomenlerini üretmeye devam ediyor. Sırada Adana'da yaşayan bir fitness hocası var.
Spinning yaparken çekilen bu video, sosyal medya kullanıcıları arasında da çeşitli tartışmalara sebep oldu.
Bu arada Can Türkmen'in 90 doğumlu olduğunu ve boyunun 2 metreye yakın olduğunu öğrendik.
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Bir anda fenomen olan spor hocasıyla ilgili o yorumlardan bazıları şöyle 👇
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