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Sosyal Medyadaki Dans Videosuyla Yürekleri Hoplatıp Fenomen Olan Spor Hocasıyla Tanışın

Sosyal Medyadaki Dans Videosuyla Yürekleri Hoplatıp Fenomen Olan Spor Hocasıyla Tanışın

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
04.03.2024 - 15:26 Son Güncelleme: 04.03.2024 - 16:40

Sosyal medya ilginç bir yer. Her an kendi videonuzu görüp ünlü olduğunuzu fark edebilirsiniz. Tıpkı bu spor eğitmeni hocanın dans videosu gibi. Peki kimmiş bu adam? Gelin bakalım...

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Sosyal medya kendi fenomenlerini üretmeye devam ediyor. Sırada Adana'da yaşayan bir fitness hocası var.

Sosyal medya kendi fenomenlerini üretmeye devam ediyor. Sırada Adana'da yaşayan bir fitness hocası var.

Kendisinin adı Can Türkmen. Bir twitter kullanıcısının paylaştığı bu video tam 1,2 milyon izlendi ve bir anda Twitter'in en çok konuşulan kişilerinden biri oldu.

Spinning yaparken çekilen bu video, sosyal medya kullanıcıları arasında da çeşitli tartışmalara sebep oldu.

Spinning yaparken çekilen bu video, sosyal medya kullanıcıları arasında da çeşitli tartışmalara sebep oldu.

Bu arada Can Türkmen'in 90 doğumlu olduğunu ve boyunun 2 metreye yakın olduğunu öğrendik.

Bu arada Can Türkmen'in 90 doğumlu olduğunu ve boyunun 2 metreye yakın olduğunu öğrendik.

Spor hocası değil adeta disko dansçısı! 😍

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Şu kafadan lazım tam olarak!

Olaylara gel!

Bir anda fenomen olan spor hocasıyla ilgili o yorumlardan bazıları şöyle 👇

Bir anda fenomen olan spor hocasıyla ilgili o yorumlardan bazıları şöyle 👇
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