Tartıştıktan Sonra Birbirini Engelleyip Sonra da Nişanlanan Çiftin Son Mesajlaşması Gündem Oldu
Tartıştıktan Sonra Birbirini Engelleyip Sonra da Nişanlanan Çiftin Son Mesajlaşması Gündem Oldu
Çiftlerin birbiriyle tartışması alılık olmadığımız bir şey değil, hatta kendi hayatımızda bile benzer şeyler yaşıyoruz. İşte böyle bir çiftin nişanlanmadan önce yaptığı son mesajlaşma bugün sosyal medyada gündem oldu.
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Çiftler arasında yaşanan tartışmalar bazen incir çekirdeğini doldurmayacak kadar küçük olabiliyor.
Dümdüz mutlu olmak bazen insanın canını sıkıyor, o da anlaşılabilir bir şey. Tabii eğer çok ciddi sorunlar yoksa trip atmak da normal.
İşte böyle bir çiftin birbirleriyle yaptığı son tartışması ve mesaj görüntüleri bugün sosyal medyada gündem oldu.
Ama işte çekilen restler bazen böyle uzay boşluğunda kayboluyor. Çiftimiz bu tartışmadan sonra nişanlanmış.
Ne diyelim, çiftimize ömür boyu mutluluklar... Öyle hemen çabuk kavga etmeyin 👍
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