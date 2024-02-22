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Tartıştıktan Sonra Birbirini Engelleyip Sonra da Nişanlanan Çiftin Son Mesajlaşması Gündem Oldu

Tartıştıktan Sonra Birbirini Engelleyip Sonra da Nişanlanan Çiftin Son Mesajlaşması Gündem Oldu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
22.02.2024 - 12:53

Çiftlerin birbiriyle tartışması alılık olmadığımız bir şey değil, hatta kendi hayatımızda bile benzer şeyler yaşıyoruz. İşte böyle bir çiftin nişanlanmadan önce yaptığı son mesajlaşma bugün sosyal medyada gündem oldu.

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Çiftler arasında yaşanan tartışmalar bazen incir çekirdeğini doldurmayacak kadar küçük olabiliyor.

Çiftler arasında yaşanan tartışmalar bazen incir çekirdeğini doldurmayacak kadar küçük olabiliyor.

Dümdüz mutlu olmak bazen insanın canını sıkıyor, o da anlaşılabilir bir şey. Tabii eğer çok ciddi sorunlar yoksa trip atmak da normal.

Dümdüz mutlu olmak bazen insanın canını sıkıyor, o da anlaşılabilir bir şey. Tabii eğer çok ciddi sorunlar yoksa trip atmak da normal.

İşte böyle bir çiftin birbirleriyle yaptığı son tartışması ve mesaj görüntüleri bugün sosyal medyada gündem oldu.

İşte böyle bir çiftin birbirleriyle yaptığı son tartışması ve mesaj görüntüleri bugün sosyal medyada gündem oldu.

Ama işte çekilen restler bazen böyle uzay boşluğunda kayboluyor. Çiftimiz bu tartışmadan sonra nişanlanmış.

Ama işte çekilen restler bazen böyle uzay boşluğunda kayboluyor. Çiftimiz bu tartışmadan sonra nişanlanmış.

Ne diyelim, çiftimize ömür boyu mutluluklar... Öyle hemen çabuk kavga etmeyin 👍

Ne diyelim, çiftimize ömür boyu mutluluklar... Öyle hemen çabuk kavga etmeyin 👍

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