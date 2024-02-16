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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
16.02.2024 - 15:12

Bu hafta da her zaman olduğu gibi sınav gibi insanlarla karşı karşıyayız. Bakalım hangisine daha zor tahammül edeceksiniz?

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1. Çiğ köfte asla olduğu gibi yenmiyor günümüzde farkında mısınız?

1. Çiğ köfte asla olduğu gibi yenmiyor günümüzde farkında mısınız?

2. Fotoğrafın kokusu var...

2. Fotoğrafın kokusu var...

3. Babası ölürken video çeken bir evlat...

3. Babası ölürken video çeken bir evlat...

4. Coğrafya yemin ederim kader!

4. Coğrafya yemin ederim kader!

5. Ben artık eleştirmiyorum, denemeye geçiyorum dostlar!

5. Ben artık eleştirmiyorum, denemeye geçiyorum dostlar!
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6. Abla o çiçek oraya mı konur ya? Aklımız çıktı!

6. Abla o çiçek oraya mı konur ya? Aklımız çıktı!

7. Böyle insanlar evlenmemeli!

7. Böyle insanlar evlenmemeli!

8. Şu fetişlerinizini gözümüzün önünden çekin be kardeşim!

8. Şu fetişlerinizini gözümüzün önünden çekin be kardeşim!

9. Yokluk insana neler yaptırıyor görüyorsunuz işte...

9. Yokluk insana neler yaptırıyor görüyorsunuz işte...

10. Abla'cım inşallah bunu pilava katmamışsındır???

10. Abla'cım inşallah bunu pilava katmamışsındır???

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