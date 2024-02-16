Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
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1. Çiğ köfte asla olduğu gibi yenmiyor günümüzde farkında mısınız?
2. Fotoğrafın kokusu var...
3. Babası ölürken video çeken bir evlat...
4. Coğrafya yemin ederim kader!
5. Ben artık eleştirmiyorum, denemeye geçiyorum dostlar!
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6. Abla o çiçek oraya mı konur ya? Aklımız çıktı!
7. Böyle insanlar evlenmemeli!
8. Şu fetişlerinizini gözümüzün önünden çekin be kardeşim!
9. Yokluk insana neler yaptırıyor görüyorsunuz işte...
10. Abla'cım inşallah bunu pilava katmamışsındır???
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