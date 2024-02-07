Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Her gün yeni bir şeylerle şaşırmaya alıştıysanız bunlar tam sizlik. Ama en sonunda 'yuh artık' diyeceğinizi de şimdiden söyleyelim.
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1. Kendi bölüğünü kuran kadın dersek...
2. Mutlu olmadıysan bize gönder, biz oluruz!
3. Fişini de almayı unutma bari!
4. Etkileşim için yapmayacağınız şey yok!
5. Kobra mısın be canım!
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6. Neyse ki bizim ülkemizde böyle bir bulaşık yıkama şekli yok. Turist olarak giderseniz dikkat edin!
7. Çorabın kalitesiz olduğunu göstermek için böyle bir akım başlatmışlar. Tüketici dediğin böyle olur 👍
8. Olmadık da olunca kaşık havası mı oynanıyor? Onu bize bi anlat n'olur...
9. Arkadaki istinat duvarı için soruyorsun di mi abla?
10. Ben fotoğrafa 5 dakika boş bakınca neler olduğunu anladım, inşallah siz anlamazsınız.....
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